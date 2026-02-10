La Central Agropecuaria de Galicia amplía su capacidad con un nuevo pabellón en Silleda

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca mejora desde esta semana la operatividad del mercado ganadero de Silleda con la incorporación de un nuevo pabellón que eleva la capacidad máxima hasta 2.111 reses, un 44 por ciento más de plazas que las disponibles hasta ahora lo que permitirá absorber picos de asistencia en jornadas de alta concurrencia y mejorar la organización por categorías de ganado

La nueva capacidad máxima se activará en sesiones de especial afluencia mientras que en una semana ordinaria el mercado podrá acoger hasta 1.950 animales tras el reajuste acordado con los compradores en el que el aforo se situaba en 1.465 plazas

La habilitación del pabellón número cinco del recinto Feira Internacional de Galicia Abanca permite reorganizar los espacios y ganar funcionalidad ya que las plazas para terneros de recría pasan de 701 a 805 mientras que en vacuno mayor se incorporan corraletas para 120 vacas de estabulación libre además de 36 plazas adicionales para situaciones especiales atendiendo a una demanda directa de los ganaderos

El nuevo pabellón acoge a los terneros carniceros, que aumentan su capacidad de 220 a 339 plazas, y a los terneros pasteros, que pasan de 104 a 160, una separación de categorías que facilitará una mejor valoración de los animales por parte de los compradores y responde al crecimiento de la asistencia en los últimos dos años

Noticias relacionadas

El espacio habilitado cuenta con capacidad para 499 animales y dispone de cuatro muelles de carga con diferentes alturas además de mangas de conducción y puertas direccionables que permitirán agilizar las operaciones de entrada y salida de ganado y mejorar la seguridad y la fluidez del mercado