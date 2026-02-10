Feuga incorpora a Accenture a su patronato para impulsar el talento joven en Galicia

En plena carrera por captar y formar perfiles tecnológicos, Galicia mueve ficha para reforzar su ecosistema de talento. La incorporación de grandes compañías al ámbito universitario se consolida como una palanca clave para mejorar la empleabilidad juvenil, acelerar la transferencia de conocimiento y generar empleo cualificado en sectores estratégicos.

Accenture se ha incorporado al patronato de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) con el objetivo de impulsar la cualificación profesional, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir a la creación de empleo de alto valor en Galicia, reforzando al mismo tiempo la conexión entre empresa, universidad e investigación.

La colaboración se articula a través de un convenio de cooperación educativa que permitirá acercar el ámbito formativo al laboral y facilitar la inserción profesional de estudiantes universitarios y de Formación Profesional mediante programas de prácticas. El acuerdo también contempla el impulso de la relación entre Accenture y el ecosistema investigador gallego.

En este marco, Feuga aportará su experiencia en la definición de proyectos de I+D+i, tanto en convocatorias autonómicas, nacionales y europeas, así como en la búsqueda de socios, la creación de consorcios y la participación en encuentros tecnológicos, jornadas y seminarios con universidades.

Territorio estratégico

Galicia es un territorio estratégico para Accenture, que cuenta con cerca de 200 profesionales en la comunidad, prestando servicio a clientes locales, nacionales e internacionales en áreas como inteligencia artificial y datos, cloud, ciberseguridad o SAP. La alianza con Feuga permitirá reforzar el polo tecnológico gallego, impulsar el desarrollo de talento local y abrir nuevas oportunidades profesionales para los jóvenes.

Con su entrada en el patronato, Accenture pasa a formar parte del grupo de 47 instituciones públicas y privadas que integran Feuga y que reconocen la I+D+i como un factor clave para mejorar la productividad, la competitividad y el crecimiento empresarial.

El presidente de Feuga y rector de la USC, Antonio López, destacó que esta incorporación refuerza el papel de la fundación como referente en la relación empresa-universidad, en la promoción de proyectos colaborativos de I+D+i y en la implantación y gestión de la innovación empresarial.

Por su parte, Jordi Roca, managing director de Tecnología en Accenture, subrayó que Galicia es un polo tecnológico y de IA para la compañía y que esta colaboración permitirá preparar a los profesionales del mañana en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando los modelos de trabajo y la creación de valor en las empresas.