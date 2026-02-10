Mercosur: UUAA valora el mecanismo de salvaguarda para proteger al campo gallego
La organización agraria destaca los avances tras la presión del sector en Bruselas pero pide más garantías en controles transparencia e impacto territorial
La organización Unións Agrarias (UUAA) valora de forma positiva la aprobación en el Parlamento Europeo del Reglamento del mecanismo de salvaguarda agrícola UE Mercosur, un instrumento técnico diseñado para reaccionar con rapidez ante posibles distorsiones de mercado que puedan perjudicar a los productores europeos durante la aplicación del acuerdo comercial
A través de una nota subraya que no se trata de la ratificación del acuerdo Mercosur, que queda pendiente del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, sino de una herramienta práctica para actuar cuando las importaciones generen presión sobre los precios y los volúmenes en los mercados agrarios
El texto aprobado introduce mejoras para que la salvaguarda sea utilizable en la práctica especialmente en productos sensibles para Galicia como vacuno aves porcino lácteos miel y maíz, con criterios objetivos, procedimientos más ágiles y plazos compatibles con la dinámica del mercado, lo que permitirá activar medidas provisionales antes de que el daño sea irreversible
Para estos sectores se fija el umbral 5 por ciento 5 por ciento como referencia objetiva para activar el procedimiento cuando las importaciones superen en más de un 5 por ciento la media de los últimos tres años y el precio medio de importación se sitúe al menos un 5 por ciento por debajo del precio interno comparable, incorporando además indicadores clave como precios ventas producción y empleo, lo que permitirá una evaluación más realista del impacto de las entradas de producto
UUAA destaca que este umbral 5 por ciento 5 por ciento fue una de las principales demandas defendidas por el sector agrario en las recientes movilizaciones europeas, incluida la protesta de Bruselas en diciembre de 2025, y subraya que cuando existe una agenda de negociación concreta con indicadores y plazos, se obtienen resultados
La organización recuerda que el paquete de garantías no está completo y reclama más transparencia y trazabilidad en los expedientes, un compromiso claro de actuar o explicar por parte de la Comisión Europea cuando existan señales objetivas de distorsión, el reconocimiento del impacto territorial cuando el daño afecte a un Estado miembro o a regiones productoras, y controles efectivos con condicionalidad real en las importaciones preferenciales para garantizar el cumplimiento de las cláusulas espejo, la normativa medioambiental, las exigencias fitosanitarias y el bienestar animal
En Galicia, los sectores que requieren un seguimiento reforzado por su sensibilidad a los precios y a las entradas de producto son vacuno aves porcino lácteos y miel, por lo que UUAA solicita al Gobierno de España y a la REPER un protocolo operativo que permita elevar solicitudes de salvaguarda con datos estandarizados y en plazos útiles, además de impulsar un etiquetado claro del origen para que el consumidor pueda realizar una compra informada
