Lorenzana llama a unir ciencia, empresa e inversión para ganar competitividad y empleo cualificado en Galicia

Cuando la ciencia, la empresa y la inversión avanzan juntas, el retorno es claro: más competitividad, más empleo cualificado y más futuro para Galicia. Así lo defendió este miércoles en Santiago la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante su participación en el encuentro Invertir en Ciencia Sí es Rentable celebrado en el CiTIUS, donde puso el foco en la necesidad de reducir distancias entre el mundo investigador y el tejido productivo para acelerar la transferencia de conocimiento al mercado. “Esa conexión es esencial para generar confianza y convertir la innovación en resultados; sin diálogo, la innovación no llega”, subrayó durante su intervención, en la que destacó el potencial de la investigación aplicada cuando se orienta a resolver retos reales de la industria y de la sociedad.

En este contexto, explicó que la Xunta trabaja para crear un entorno favorable al investimento en innovación, apoyando la creación y crecimiento de empresas de base tecnológica, impulsando la colaboración público-privada y facilitando que el conocimiento generado en los centros de investigación llegue a la industria y al mercado. Lorenzana remarcó que la ciencia y la tecnología son hoy un factor determinante para que las empresas puedan diferenciarse, internacionalizarse y crecer de forma sostenible. En esa línea, fijó como objetivo que más proyectos científicos se conviertan en empresas, que más empresas incorporen tecnología avanzada y que Galicia siga avanzando hacia una economía más innovadora, más productiva y más resiliente.