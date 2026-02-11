La patronal gallega rechaza la reforma de Prevención de Riesgos por excluir a las empresas del diálogo social

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar que no responde a un verdadero diálogo social. El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, critica que se presente como diálogo social “un acuerdo en el que las organizaciones empresariales hemos sido apartadas”, y recuerda que, según la OIT, el diálogo debe ser tripartito, no un pacto bilateral entre Gobierno y sindicatos.

Vieites lamenta que en una materia “tan sensible” como la prevención de riesgos laborales, que afecta al día a día de las empresas y a la salud de las personas trabajadoras, se haya impedido una negociación real. A su juicio, no se puede prescindir del conocimiento de quienes organizan el trabajo y gestionan los centros productivos, especialmente en una comunidad como Galicia, con un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes, micropymes y personas autónomas. El presidente de la CEG advierte además de que las reformas impuestas sin consenso generan inseguridad jurídica, una situación que preocupa especialmente a las pequeñas empresas, que necesitan reglas claras, estabilidad normativa y tiempo para adaptarse, sin cambios constantes “con el rodillo”.

En el debate sobre la incapacidad temporal y el absentismo, la patronal gallega insiste en que no se trata de cuestionar derechos, sino de abordar un problema real que afecta tanto a la recuperación de la salud como a la economía gallega. Galicia cuenta con sectores intensivos en mano de obra y con mayores dificultades de relelevo, por lo que el absentismo impacta en la productividad, la competitividad y la organización del trabajo. Los datos refuerzan esta preocupación: en 2024, la duración media de las bajas por incapacidad temporal en Galicia superó los 81 días por proceso, frente a unos 43 días de media en España, casi el doble. Desde 2018, la duración media de las bajas en la comunidad ha aumentado en más de un 23 %, un crecimiento muy superior al registrado a nivel estatal. En los primeros meses de 2025, las bajas en Galicia se sitúan en torno a 76 días de media, frente a menos de 46 días en el conjunto del país, lo que supone más de 30 días adicionales de ausencia por cada proceso en la comunidad. A ello se suma que la tasa de absentismo laboral en Galicia alcanza el 8,4 % de las horas pactadas, por encima de la media española (7 %), y que la incidencia del absentismo por incapacidad temporal también es superior a la estatal.

La CEG defiende que estas materias deben tratarse en las mesas de negociación correspondientes, con respeto entre las partes y sin anuncios previos que tensen el clima de diálogo. Vieites reitera que la parte empresarial en Galicia está dispuesta al diálogo social autonómico, pero reclama reforzar un diálogo social real como única vía para lograr acuerdos equilibrados que mejoren la salud laboral, protejan a las personas trabajadoras y garanticen la viabilidad de las empresas.