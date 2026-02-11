UPTA propone rebajas fiscales del 50% y ayudas de hasta 1.000 euros para comercios afectados por humanizaciones
La organización calcula que estas actuaciones provocan una caída media de la facturación de hasta el 30% y enviará mociones a más de 300 concellos
Las obras para mejorar calles y plazas son necesarias para las ciudades, pero su impacto en el pequeño comercio es directo. En Galicia, cientos de autónomos ven cómo baja la clientela mientras duran las actuaciones municipales. Para evitar cierres y pérdidas de empleo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha puesto sobre la mesa un plan de ayudas y rebajas fiscales dirigido a los concellos gallegos.
La organización anuncia que enviará en los próximos días más de 300 mociones municipales a los ayuntamientos de Galicia para que sean debatidas en los plenos. El objetivo es que los concellos aprueben un plan de compensación económica para los autónomos y pequeños negocios afectados por las obras de humanización urbana.
Según los datos que maneja UPTA, estas actuaciones provocan una caída media de la facturación de hasta el 30% en los establecimientos situados en las zonas en obras. El problema se agrava porque estos trabajos suelen prolongarse alrededor de seis meses, tiempo en el que los negocios deben seguir afrontando alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales.
UPTA recuerda que un pequeño comercio a pie de calle paga cada año en torno a 1.500 euros en impuestos y tasas municipales, entre conceptos como el IBI del local, la tasa de basuras, las licencias, los vados o la ocupación de vía pública. Con menos clientes y los mismos gastos fijos, muchos negocios ven peligrar su viabilidad.
El plan propuesto plantea bonificaciones mínimas del 50% en impuestos y tasas municipales, así como la devolución de importes ya abonados durante el tiempo que duren las obras. En términos económicos, la compensación podría situarse entre 500 y 1.000 euros por establecimiento afectado.
Los representantes del colectivo de trabajadores por cuenta propia insisten en que se trata de una medida de justicia local para proteger el tejido económico de los barrios. “No se pueden hacer obras de mejora que perjudiquen a los pequeños negocios”, señalan desde UPTA, que pide a los concellos gallegos una respuesta rápida y coordinada para evitar cierres de comercios y la pérdida de empleo autónomo.
Santiago, entre los que podrían aplicar el plan
En el caso de Santiago de Compostela, el plan de compensación permitiría activar rebajas fiscales y ayudas directas para los autónomos afectados por obras de humanización en distintas zonas de la ciudad.
Las medidas incluyen bonificaciones del 50% en tributos como el IBI del local, el IAE, el ICIO o el IVTM, además de reducciones en tasas municipales como la basura comercial, las terrazas, los vados o las licencias.
Las ayudas estarían dirigidas a autónomos y microempresas que acrediten una caída mínima del 20% en su facturación como consecuencia directa de las obras. El objetivo es evitar cierres y mantener vivo el comercio de proximidad mientras duren las actuaciones urbanas.
