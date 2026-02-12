Abanca recibe la máxima calificación en Buen Gobierno Corporativo

Buenas noticias para Abanca, que ha obtenido la certificación G++ del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de AENOR, la máxima calificación posible, un reconocimiento que avala la solidez de su modelo de gobernanza y lo alinea con las mejores prácticas de las principales compañías cotizadas en España.

La certificación emitida por AENOR respalda ante el mercado y los grupos de interés la madurez y eficacia de los mecanismos de gobernanza y control interno de Abanca. La evaluación analizó de forma exhaustiva el grado de cumplimiento de la entidad en materia de buen gobierno corporativo, atendiendo a indicadores como la composición y funcionamiento del consejo de administración y sus comisiones, la junta de accionistas, los sistemas de cumplimiento normativo y la transparencia. Como resultado, Abanca obtuvo el nivel más alto de la escala (G++).

La obtención del IBGC de AENOR es fruto del esfuerzo continuado de la entidad por cumplir de forma voluntaria y proactiva con los estándares internacionales de gestión y supervisión, que en muchos casos solo son exigibles o recomendables para sociedades cotizadas.

A pesar de no estar obligada por su condición de entidad no cotizada, Abanca publica de forma voluntaria en sus informes de gestión el grado de seguimiento del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, verificado por un experto independiente. Desde 2020, el banco cumple total o parcialmente con el 100 % de las recomendaciones aplicables, reforzando así su compromiso con la transparencia, la responsabilidad corporativa y las buenas prácticas de gobierno.