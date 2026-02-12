José Bogas (Endesa): “No creo que sea mala la política energética de Sánchez. Es buena pero se ha llevado a cabo mal”

El cruce de acusaciones y autoexculpaciones sobre las causas del gran apagón continúa casi un año después del histórico colapso. Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, sigue señalando a las grandes eléctricas por no cumplir sus obligaciones en el control de la tensión. Y las grandes eléctricas apuntan a Red Eléctrica como responsable último de garantizar la seguridad de suministro. Un guión que se está reproduciendo en las sucesivas comparecencias en la comisión de investigación del apagón que se celebra en el Senado. Este jueves fue el turno de las grandes eléctricas.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, señaló a Red Eléctrica de España (REE) como responsable único del apagón del 28 de abril. “No actuó con la agilidad suficiente ni en la previsión, ni en la programación, ni en la corrección de los errores", indicó en la Cámara Alta. El directivo denunció que REE “no valoró bien” los avisos que daba el sistema eléctrico el día del apagón y en los días previos, y creó una “situación de riesgo” por una programación de la producción eléctrica de ese día con demasiadas renovables y poca aportación de centrales de gas y centrales nucleares y “no tuvo la agilidad de reacción” para dar respuesta a la crisis.

El consejero delegado de Endesa sostuvo que el diseño del mix de generación eléctrica del día del apagón seguía la pauta de jornadas anteriores, aunque existían avisos previos de oscilaciones de tensión en los meses anteriores y especialmente en los días anteriores y en las horas previas. El directivo defendió que REE tomó medidas de urgencia para corregir oscilaciones de frecuencia que se registraban en el sistema, pero eso hizo que se quedara sin herramientas para controlar la sobretensión que se registró posteriormente y que provocó la desconexión masiva de las plantas eléctricas en el país.

Bogas aseguró que, en las actuales condiciones de operación reforzada que está desarrollando Red Eléctrica desde el colapso de abril, no cree que pueda repetirse un apagón similar, ya que ahora operan diariamente entre 15 y 20 instalaciones de energías convencionales, frente a los solo nueve que estaban programados el día del apagón. A su juicio, esta "operación reforzada" debería ser considerada la "operación normal" del sistema para darle más seguridad, reduciendo la exposición a una presencia excesiva de renovables dado que actualmente las plantas verdes no tienen capacidad de participar en el control de tensión del sistema.

Una buena política energética, pero...

Sin embargo, Bogas defendió los objetivos de despliegue masivo de renovables en España y de descarbonización de la economía marcados por el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta hasta 2030. “No creo que sea mala la política energética de [Pedro] Sánchez. Es una buena política energética, ésa es la verdad, pero que se ha llevado a cabo mal. Para mí la política energética es correcta, aunque tengo mis discrepancias en algunos puntos”, subrayó el consejero delegado de Endesa en respuesta a las consideraciones críticas del Partido Popular en la comisión de investigación. “El PNIEC es un buen plan. Muy ambicioso en sus objetivos. De cumplirse, nos llevarían a una situación para España muy positiva”.

Sin embargo, Bogas reclamó reformas legales para que la expansión de renovables se realice de manera segura para el funcionamiento del propio sistema eléctrico. “El despliegue [de renovables] se ha hecho sin elementos que deberían acompañarlo para que realmente sea un éxito”, consideró el directivo, en referencia singularmente en dar capacidad a las plantas eólicas y fotovoltaicas a participar en las tareas de control de tensión de la red eléctrico, como ya hacen la mayoría de las energías convencionales.

Noticias relacionadas

El máximo ejecutivo de Endesa reconoció que la fecha de cierre de las centrales nucleares en España se encuentra entre las “discrepancias” con el Gobierno. Las eléctricas vienen defendiendo la necesidad de aplazar algunos o todas las clausuras de las centrales nucleares, ahora programadas de manera escalonada entre 2027 y 2035. Un calendario de cierre pactado entre las propias eléctricas en 2019, pero que ahora reclaman postergar “porque las circunstancias han cambiado”, singularmente por las convulsiones geopolíticas y la necesidad de reforzar la soberanía energética y la conveniencia de reducir las importaciones de combustibles fósiles. “Yo soy partidario de posponer los cierres 10 años”, subrayó Bogas, pero conformándose con “ver si los posponemos tres o cuatro años”.