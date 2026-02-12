CaixaBank analiza en Santiago cómo la Inteligencia Artificial redefine las inversiones en 2026

El auge de la Inteligencia Artificial y la evolución de los mercados financieros se dan la mano en un 2026 marcado por la incertidumbre y las oportunidades. Más de cincuenta clientes de CaixaBank Wealth Management participaron en un encuentro exclusivo en Santiago para conocer las perspectivas económicas y financieras y las tendencias de inversión para los próximos meses, en una jornada titulada “La función social de las burbujas”, que forma parte del consolidado ciclo anual de conferencias ‘Perspectivas’.

Durante la sesión, expertos como Iñaki Gondrá y Pedro Real de Asúa, de CaixaBank Research, reflexionaron sobre la función de las burbujas económicas, destacando cómo, a lo largo de la historia, han actuado como motores de innovación y cambio social. Según el informe Perspectivas 2026, aunque estas burbujas generen inversiones excesivas, terminan impulsando infraestructuras y mejoras que benefician a toda la sociedad. La IA generativa, a partir de los grandes modelos de lenguaje natural como ChatGPT, es un ejemplo actual de cómo la inversión masiva puede transformar sectores estratégicos, como la generación y distribución eléctrica, creando oportunidades para todos.

En el ámbito macroeconómico, el informe identifica tres tendencias principales. En Estados Unidos, la inversión en IA ha amortiguado la desaceleración del empleo, aunque la inflación persistente limita la capacidad de la Reserva Federal para apoyar el crecimiento de manera agresiva. En Europa, la expansión fiscal en Alemania y el buen momento de la periferia mejoran la perspectiva a corto plazo, aunque la falta de avances en energía, innovación y mercados financieros compromete la competitividad futura. Por su parte, China continúa con un modelo de crecimiento basado en la transferencia de rentas de las familias al sector industrial y en las exportaciones, generando una demanda interna insuficiente para mantener el pleno empleo y desafíos crecientes de sostenibilidad en un mundo fragmentado.

En el terreno político, el informe destaca que la fragmentación internacional, el refuerzo de alianzas regionales y el resurgir de esferas de influencia históricas sitúan a Europa como la región con mayor riesgo de fractura interna ante la ausencia de una dirección política clara.

Respecto a las tendencias de inversión, los especialistas subrayan que 2026 será un año atípico pero lleno de oportunidades. Las burbujas localizadas en la IA ofrecen potencial significativo para quienes diversifiquen con prudencia, equilibrando riesgo y rentabilidad. Como concluye Real de Asúa, “la prudencia no está reñida con la rentabilidad”, un mensaje central para los inversores en un mundo en constante cambio.

