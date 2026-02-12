La Cámara Mineira amplía la red de puntos de patrimonio minero con ocho nuevas localizaciones

La huella de la minería en Galicia sigue ganando visibilidad en el territorio. La Cámara Oficial Mineira de Galicia ha instalado ocho nuevos puntos informativos en enclaves de interés geológico e histórico, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes el pasado minero de la comunidad y reforzar su valor como recurso cultural y turístico.

Las nuevas señalizaciones se suman a una red que la entidad viene desplegando desde 2019 para poner en valor antiguos espacios de extracción y transformación de minerales repartidos por toda Galicia. Con estas incorporaciones, ya son 23 los puntos de patrimonio minero señalizados en el territorio gallego, una cifra que la Cámara prevé seguir ampliando a lo largo de 2026.

Los nuevos enclaves se reparten por varias comarcas y etapas históricas de la actividad minera. Entre ellos figuran As Médulas das Borreas, en Viana do Bolo; las antiguas minas de estaño y wolframio de Beariz; las Lagoas de Mina Mercedes y Porto Piñeiro, en Valga; dos puntos en las Areeiras da Limia, en colaboración con los concellos de Sandiás y Xinzo; la olería de Buño, en Malpica de Bergantiños; y el manantial de Cabreiroá, en Verín. La elección de las localizaciones responde tanto a su relevancia histórica como a su potencial turístico y a su integración en rutas ya existentes.

Cada uno de estos espacios cuenta ahora con un tótem informativo de hierro, de unos 80 centímetros de altura, con una breve explicación del lugar y un código QR que permite ampliar la información desde el móvil. A través de ese enlace, el visitante puede acceder a contenidos sobre la historia minera del enclave, su contexto geológico y, en algunos casos, a rutas patrimoniales que recorren antiguos paisajes industriales hoy reconvertidos en espacios de interés cultural y natural.

Los nuevos enclaves se reparten por varias comarcas y etapas históricas de la actividad minera / cedida

La iniciativa no se limita a la señalización sobre el terreno. La Cámara Mineira ha producido también vídeos divulgativos para cada uno de los puntos de la red, con piezas breves, de uno a dos minutos, pensadas para explicar de forma sencilla y visual el valor histórico de estos lugares. Estos contenidos se integran en la web de patrimonio minero de Galicia y en el canal de YouTube de la entidad, dentro de una estrategia más amplia de divulgación del pasado minero gallego.

Desde la Cámara explican que la selección de los puntos busca ofrecer una visión representativa de las distintas épocas y tipologías de la minería en Galicia, desde el wolframio que marcó buena parte del siglo XX hasta enclaves vinculados a la cerámica o a la explotación de recursos hídricos. La iniciativa se apoya, además, en la colaboración con concellos, diputaciones y entidades privadas, y cuenta con respaldo de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.

Noticias relacionadas

El proyecto entronca con otras acciones de divulgación impulsadas en los últimos años, como la creación de rutas guiadas por antiguos espacios mineros o la ampliación de los contenidos divulgativos en la web de Minaría Sostible. El objetivo de fondo es el mismo: recuperar una parte del patrimonio industrial de Galicia que durante décadas pasó desapercibido y convertirlo en un recurso para el conocimiento, el turismo y la identidad de los territorios donde la minería dejó su huella.