Castrosua nombra a Olaya Cea nueva directora técnica del grupo

El Grupo Castrosua ha nombrado a Olaya Cea nueva directora técnica de la compañía, cargo que asumirá formando parte del Comité de Dirección, en una apuesta por la promoción del talento interno y el refuerzo de su área de ingeniería y desarrollo de producto.

Ingeniera en Organización Industrial por la Universidad de Vigo, Olaya Cea cuenta con experiencia previa en PSA Peugeot Citroën y en el Grupo Cofrico. Se incorporó a Castrosua en 2017 y desde entonces ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada al área técnica, con responsabilidades en diferentes ámbitos de la oficina técnica, desde homologaciones hasta la coordinación del área de ingeniería.

Desde la compañía destacan su conocimiento de las soluciones para el transporte de viajeros por carretera, su visión técnica y su capacidad de liderazgo, cualidades que contribuirán a impulsar el crecimiento y la innovación del grupo en los próximos años.