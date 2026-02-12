La factura electrónica avanza y obliga a las empresas a adaptarse
Marosa VAT advierte de que la digitalización del IVA ya marca el ritmo en Europa y Latinoamérica, con España mejor preparada por el SII y la llegada de Verifactu
Marosa VAT, especializada en gestión del IVA y facturación electrónica, ha publicado un informe junto a Brinta en el que explica cómo están cambiando las normas para emitir facturas en distintosos países y por qué las empresas deben prepararse con tiempo para evitar problemas.
Aunque el acuerdo UE–Mercosur sigue pendiente, los cambios en la forma de facturar y en el control de los impuestos ya están en marcha. Cada vez más países piden que las facturas se envíen de forma digital y casi en tiempo real a la Administración, lo que obliga a revisar programas de facturación y contabilidad.
En Francia, Polonia, Bélgica o Grecia ya hay fechas para la factura electrónica obligatoria. En Latinoamérica, países como Brasil o Argentina llevan ventaja en estos sistemas. En España, el SII fue el primer paso y la llegada de Verifactu obligará a muchas empresas a cambiar cómo facturan.
Desde Marosa recuerdan que el reto no es solo “mandar la factura por internet”, sino que los datos cuadren con el IVA declarado y estén bien preparados para una inspección. Recomiendan revisar sistemas y formar a los equipos, sobre todo ante los cambios de IVA previstos para 2026 en sectores como turismo, hostelería, alimentación o comercio online.
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- De la verbena gallega al Benidorm Fest: un joven de Carballo quiere «mostrar el talento que hay en Galicia»
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Fallece a los cien años el empresario pobrense Severino Escurís Batalla
- El mal tiempo impide acabar la autovía Santiago-Lugo en plazo: 'Llevamos treinta y pico días sin dejar de llover