La factura electrónica avanza y obliga a las empresas a adaptarse

Marosa VAT, especializada en gestión del IVA y facturación electrónica, ha publicado un informe junto a Brinta en el que explica cómo están cambiando las normas para emitir facturas en distintosos países y por qué las empresas deben prepararse con tiempo para evitar problemas.

Aunque el acuerdo UE–Mercosur sigue pendiente, los cambios en la forma de facturar y en el control de los impuestos ya están en marcha. Cada vez más países piden que las facturas se envíen de forma digital y casi en tiempo real a la Administración, lo que obliga a revisar programas de facturación y contabilidad.

En Francia, Polonia, Bélgica o Grecia ya hay fechas para la factura electrónica obligatoria. En Latinoamérica, países como Brasil o Argentina llevan ventaja en estos sistemas. En España, el SII fue el primer paso y la llegada de Verifactu obligará a muchas empresas a cambiar cómo facturan.

Desde Marosa recuerdan que el reto no es solo “mandar la factura por internet”, sino que los datos cuadren con el IVA declarado y estén bien preparados para una inspección. Recomiendan revisar sistemas y formar a los equipos, sobre todo ante los cambios de IVA previstos para 2026 en sectores como turismo, hostelería, alimentación o comercio online.