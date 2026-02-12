Invertir en Ciencia Sí es Rentable premia a Centum y Biocat

El IV Encuentro Invertir en Ciencia Sí es Rentable, celebrado en Santiago, reconoció la trayectoria de la empresa gallega Centum y el papel del ecosistema biotecnológico Biocat como motores de innovación en salud y tecnología Deep Tech en España. La edición de 2026 distinguió también la iniciativa emprendedora de Darío Villanueva, impulsor de Unirisco Galicia durante su etapa como rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en una jornada que reunió a más de 50 ponentes del ámbito de la ciencia, la inversión y el emprendimiento tecnológico.

El foro, que conecta a científicos, inversores y empresas de base tecnológica, volvió a consolidarse como un punto de encuentro estratégico entre la investigación y el capital privado. Los Premios Invertir en Ciencia, organizados por Unirisco y Xesgalicia, reconocieron en esta edición a organizaciones que destacan por su impulso al emprendimiento científico y su contribución al progreso económico y social.

En la categoría Empresa, el jurado distinguió a Centum, compañía gallega fundada en 2010 y especializada en el diseño y desarrollo de tecnología aeronáutica basada en sistemas de telefonía móvil para los sectores de emergencias, seguridad y defensa. La empresa, que cuenta con un equipo de cerca de 100 profesionales, ha desplegado su tecnología en más de 35 países y cerró 2024 con más de 20 millones de euros de facturación, con una previsión de crecimiento del 50 % en 2025.

El premio al Ecosistema Tecnológico recayó en Biocat, el ecosistema biotecnológico y de ciencias de la vida de Cataluña, consolidado en 2025 como uno de los principales polos de innovación en salud en Europa. Actualmente representa el 8,7 % del PIB catalán, emplea a más de 280.000 profesionales, ha atraído 16 hubs tecnológicos de multinacionales y alcanzó en 2024 un récord de 347 millones de euros de inversión en startups.

La Iniciativa Emprendedora reconoció la figura de Darío Villanueva por impulsar en el año 2000, durante su etapa como rector de la USC, la creación de Unirisco Galicia SCR, un instrumento clave para el apoyo financiero a spin-offs universitarias. Según destacó Inmaculada Rodríguez, directora de Invertir en Ciencia y CEO de Unirisco, Villanueva “tuvo el coraje de impulsar, junto a inversores privados comprometidos con Galicia, un modelo de inversión pionero que ha favorecido la creación de más de 40 empresas basadas en la transferencia de conocimiento”.

Premios honoríficos

La edición de 2026 concedió también dos premios honoríficos. El primero fue para el rector en funciones de la USC, Antonio López, por su apoyo continuado al emprendimiento científico y tecnológico desde la universidad. El jurado destacó su papel como “defensor firme de estas jornadas desde sus inicios”.

El segundo galardón recayó, a título póstumo, en Raúl Martín-Ruíz, profesional de Ysios Capital durante más de 17 años, fallecido el pasado mes de julio. Desde la organización subrayaron su generosidad, talento científico y compromiso con el ecosistema emprendedor, cuyo legado sigue siendo una referencia para el sector.

Ciencia, inversión y transferencia al mercado

El encuentro volvió a poner el foco en la inversión en tecnologías Deep Tech como motor de transformación económica e impacto social, así como en la necesidad del capital privado para reforzar la competitividad, la soberanía tecnológica y el crecimiento sostenible. Los participantes visitaron el CiTIUS y el CiMUS de la USC, donde conocieron proyectos científicos con potencial de transferencia al mercado.

Invertir en Ciencia Sí es Rentable es una iniciativa sin ánimo de lucro que promueve la colaboración público-privada para fortalecer el ecosistema de inversión en ciencia. El encuentro cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, SpainCap, Gradiant, Fujitsu, Altia, la USC, CCS Abogados y Maio Legal.