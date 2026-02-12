Lorenzana destaca la innovación de Finsa en su visita a la planta de Santiago

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este jueves las instalaciones de Finsa en Santiago, donde destacó la tecnología y la innovación que esta firma incorpora en su proceso productivo para seguir mejorando su competitividad.

La conselleira puso en valor a capacidad de la empresa para situarse entre las más grandes de Europa. En el recorrido, estuvo acompañada del director general de la Agencia Gallega de la Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, así como de personal del CIF Lourizán y del CIS Madeira de Ourense.