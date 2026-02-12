Odyssey Hotel Group quiere alcanzar los ocho hoteles en España en 2028

La gestora hotelera del fondo ActivumSG, Odyssey Hotel Group, quiere triplicar su presencia en España hasta alcanzar los ocho establecimientos en 2028, según ha avanzado este jueves su consejero delegado, Gonzalo Carpintero. En la actualidad, la cartera de la gestora la forman 24 hoteles, de los que 14 están en Alemania, cinco en Holanda, dos en España y uno en Suecia, Finlandia y Bélgica.

La compañía, que cerró 2025 con una facturación de 165 millones de euros, de los cuales 30 millones procedieron de España, opera el hotel Labtwentytwo en Barcelona con la marca Marriott y el Novotel en Valencia con Accor, a los que se sumará "en las próximas semanas" un "gran proyecto en Madrid" de la mano de una marca "top", según ha avanzado Carpintero en un desayuno informativo.

La gestora tiene previsto abrir cinco establecimientos más en los próximos dos años, para lo cual están mirando las grandes ciudades y ubicaciones cerca de aeropuertos y centros de convenciones, además de zonas de costa ya consolidadas donde un establecimiento de la mano de una marca internacional como las citadas Marriott o Accor "aporte valor".

A este país se añade otro como Italia, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos, con el objetivo de superar los 50 hoteles en 2028. La fórmula que propone consiste en triangular los intereses de los inversores y propietarios de los hoteles, con los de las grandes cadenas hoteleras que ofrecen sus marcas bajo modelo de franquicia y los de un gestor independiente que aporte experiencia en la operación, tecnología y talento.

Y el foco lo sitúa en aquellos mercados en los que tiene una presencia robusta, como Alemania y la zona de Benelux --Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo-- así como en aquellos mercados con más capacidad de crecimiento, entre los que destacan España e Italia "donde las marcas internacionales quieren crecer", según Carpintero. "Y esto es importante porque nosotros vamos del lado de las marcas", ha añadido. De hecho, este es el motivo por el que descartan su entrada en Francia, un mercado "muy competitivo, pero penetrado por grandes marcas". "No creemos que haya hueco de mercado y realmente no vamos a tener capacidad de convencer al inversor francés", ha explicado Carpintero.

El 90% de los hoteles abiertos que tiene actualmente Odyssey Hotel Group son con Marriot, pero la gestora se define como "multimarca" y para ello ya ha firmado con Radisson en Viena, con Accor en el citado Novotel de Valencia y cuenta con algunos proyectos con Hilton "a punto de cerrarse en Iberia". Además de la apertura de un hotel en Madrid, Odyssey anunciará también un nuevo establecimiento en las próximas semanas en Oporto.