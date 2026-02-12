Pontevedra y Vigo se ponen en cabeza de los precios más altos del alquiler tras la declaración de zona tensionada de A Coruña

Hay un antes y un después de los alquileres en Galicia en 2015. ¿Qué pasó ese año? Que el mercado laboral, tras un largo periodo de resaca por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a finales de 2008, volvió a crear empleo. Había más opciones de crear nuevos hogares, de emanciparse en el caso de la gente joven, pero las entidades financieras todavía tenían el grifo del crédito cerrado para aliviar el lastre del ladrillo que acumulaban. Conseguir una hipoteca era casi ciencia ficción. Y los arrendamientos se convirtieron en la única alternativa para acceder a una vivienda. Los contratos alcanzaron los 25.733 tras un ascenso del 38% en comparación con 2014. Un número que no ha parado de crecer desde entonces, en paralelo a los precios. El importe medio en aquel momento rondaba los 363 euros. En 2025 cerró en 595,9, un 64,1% más.

En el horizonte no se ven señales claras de contención. La mensualidad media se situó en enero de este 2026 en 572,7 euros, lo que supone un alza del 4,6% respecto al arranque del pasado ejercicio, según la actualización que acaba de publicar el Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS) con las fianzas depositadas por los propietarios de los inmuebles. Las grandes urbes concentran buena parte del mercado del alquiler de la comunidad y la mayoría dejan precios incluso superiores. Aunque el ranking acaba de cambiar. A la cabeza de los arrendamientos más elevados se coloca Pontevedra, donde la subida en el último año fue del 17,6% y el importe en enero llegó a los 715,5 euros. Le sigue Vigo, a las puertas ya de los 700 euros (697,3 euros) tras un incremento del 7,1%.

Zona tensionada

Esa primera posición fue tradicionalmente de A Coruña. La ciudad herculina deja un precio medio de los alquileres en enero de 663,9 euros, un 2,5% por debajo de los valores de hace un año. Es la única zona residencial tensionada de Galicia. La declaración entró en vigor el 30 de julio de 2025 y funcionará hasta el 30 de julio de 2028. Permite limitar los precios en los nuevos contratos o las renovaciones, prorrogarlos, congelar rentas y da la posibilidad a los dueños de los pisos y las casas que bajen el recibo de beneficiarse de incentivos fiscales.

Los nuevos alquileres firmados en Santiago arrojan una subida del 4,4%, con 626,9 euros de media. El mayor repunte se registró en Ferrol, cerca del 22%, hasta los 593,2 euros, al calor de la revitalización económica de la ciudad. La subida en Ourense fue del 9,7%, con 566 euros; y en Lugo está el otro recorte del coste de los arrendamientos entre los grandes concellos: 515,6 euros, un 5,9% menos.

Tamaño de concellos

A lo largo del mes pasado se entregaron 2.483 fianzas correspondientes a otros tantos contratos de arrendamiento en el IGVS. De ellas, 1.514 son por alquileres formalizados en enero. Son los que permiten ver la evolución de los precios en el inicio del nuevo año. Cinco contratos fueron para mensualidades inferiores a 100 euros al mes; 18 se movían entre los 100 y los 200 euros; 89 entre los 200 y los 300 euros; 202 entre 300 y 400 euros; 335, la mayor cantidad, entre 400 y 500 euros; 307 entre 500 y 600 euros; 262 en contratos de 600 a 700 euros; 149 entre los 700 y los 800 euros; 73 para arrendamientos de 800 y 900 euros; 38 entre 900 y 1.000 euros; y otros 36 saltan el umbral de los 1.000 euros al mes.

El tamaño importa en el mercado inmobiliario. Con un volumen de contratos muy por debajo del resto, el precio medio de los alquileres en los ayuntamientos gallegos que tienen menos de 5.000 habitantes se situó el 401,8 euros. Al otro lado, los de más de 50.000 residentes, alcanzaron los 639,7 euros. En los de 5.000 a 20.000 personas, el coste medio rozó los 484 euros; y los 563,4 euros en los municipios de 20.000 a 50.000.

Menos contratos

Una de las causas de la racha alcista de los alquileres viene de la falta de oferta frente a una demanda desbordada, aunque condicionada por la capacidad para afrontar semejante nivel de precios. Y se nota en el volumen de nuevas operaciones. Los más de 1.500 contratos de nuevos arrendamientos o renovaciones de enero suponen un destacado descenso del 25% respecto a los más de 2.000 rubricados en el mismo mes de 2025. Es muy pronto aún para saber si hay un cambio de tendencia de calado, aunque ya durante 2025 el número de fianzas (36.305) menguó un tibio 0,7% sobre 2024 (36.574).