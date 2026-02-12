Dos startups gallegas se cuelan entre las 100 mejores de España en 2025

El talento innovador gallego vuelve a situarse en el mapa nacional: dos empresas del Parque Tecnológico de Galicia – Tecnópole figuran entre las 100 mejores startups de 2025 según la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Se trata de Fentotek, especializada en dispositivos electrónicos para sectores industrial, aeroespacial y de defensa, y Akunatura, centrada en análisis de alimentos, aguas y entornos para garantizar la seguridad alimentaria y la salud ambiental.

Fentotek, creada en 2019, diseña dispositivos electrónicos a medida y desarrolla una plataforma de hardware sobre la que las empresas pueden crear sus propias aplicaciones. Según su director, Rubén Otero, “se trata de radioenlaces de banda ancha que transmiten grandes volúmenes de datos a alta velocidad entre puntos alejados sin necesidad de cables”. Para el sector aeroespacial, sus sistemas mejoran la comunicación entre estaciones base y aeronaves, tripuladas o no, y en defensa permiten eliminar interferencias que afectan a señales críticas, como las de satélite.

Fentotek / cedida

Akunatura, fundada en 2007, opera en un laboratorio de más de 350 m² y ofrece servicios de análisis microbiológico y físico-químico para empresas e instituciones de toda España. Su responsable, David Cabanelas, explica que su labor busca “proporcionar soluciones técnicas basadas en evidencia analítica y cumplimiento normativo, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la protección de la salud pública y el control ambiental”. Entre sus servicios destacan el control de aguas de consumo, residuales y piscinas, análisis de alimentos y superficies, prevención de legionela, y ensayos en productos cosméticos y ambientes industriales.

Estas startups reflejan la capacidad emprendedora e innovadora de los parques científicos y tecnológicos. APTE busca poner en valor estos proyectos y acercarlos a posibles inversores y clientes. Ambas empresas participarán en la próxima edición del Foro Transfiere, el mayor evento europeo de ciencia, tecnología e innovación, que se celebrará a finales de febrero en Málaga, donde podrán mantener encuentros con potenciales socios y financiadores.

Noticias relacionadas

El Parque Tecnológico de Galicia – Tecnópole, sociedad participada por la Xunta de Galicia, lleva más de 30 años impulsando el talento y la innovación a través de su centenar de empresas tecnológicas y centros de I+D. El parque apuesta también por el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la divulgación científica, consolidándose como uno de los polos más activos del emprendimiento tecnológico gallego.