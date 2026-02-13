Galicia impulsa auditoría energética en 315 instalaciones para reforzar competitividad y descarbonización

La auditoría energética puesta en marcha por Recursos de Galicia (RDG), en colaboración con la Consellería do Mar y la de Economía e Industria, permitirá obtener una radiografía detallada de la situación energética de 315 instalaciones estratégicas en Galicia, incluyendo 122 puertos y 193 polígonos empresariales, con el objetivo de descarbonizar la actividad industrial y mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas.

El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, acompañóeste viernes a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, al puerto de Ribadeo para conocer las instalaciones del Grupo Nogar, donde fueron recibidos por Roque González Nogueira, responsable de la empresa. Grupo Nogar, referente en la logística portuaria en Galicia, centra su actividad en la logística marítima y el almacenamiento de graneles y materias primas, estando presente en la mayoría de los puertos gallegos.

La auditoría, que se realiza junto con la Xunta de Galicia, pretende analizar los datos energéticos de las empresas ubicadas en estas zonas. Cada ámbito de estudio presenta consumos específicos, y en los puertos se presta atención a la logística, incluyendo elementos como grúas o palas cargadoras. Según Bruquetas, “la auditoría quiere ser una herramienta útil para las empresas gallegas, un instrumento que les permita conocer las mejores soluciones de descarbonización. Los puertos son espacios en los que la logística tiene un peso fundamental, y la participación de empresas como Grupo Nogar es esencial para que la auditoría sea completa y transversal”. Además, explicó que permitirá “digitalizar y analizar los datos recabados para buscar soluciones de descarbonización, colaborando con las empresas en la transición energética y aumentando su competitividad empresarial”.

El proyecto, adjudicado a Ghenova Ingeniería Group, incluye una aplicación multiplataforma disponible en iOS, Android y navegadores web (rdgdatos.gal) que permite la recogida de datos de manera rápida y segura. Las empresas que participen recibirán un informe energético personalizado con propuestas de mejora de eficiencia, autoconsumo, estimación de ahorros y comparativa sectorial, de forma gratuita.

El objetivo principal de la auditoría es la reducción de costes energéticos y la descarbonización de las actividades portuarias e industriales. La información obtenida permitirá implementar soluciones de autoconsumo renovable, sistemas de almacenamiento energético, optimización de procesos industriales y movilidad, reforzando la competitividad empresarial y contribuyendo a los objetivos europeos de sostenibilidad.

Recursos de Galicia firmó un protocolo con las consellerías implicadas para desarrollar “actuaciones que permitan reducir los costes energéticos de las empresas implantadas en los polígonos industriales y puertos de la comunidad, fomentando el aprovechamiento de energías renovables y la eficiencia energética”.

Esta sociedad pionera en España busca contribuir a la descarbonización de la economía, favorecer la autonomía energética de Galicia, impulsar precios competitivos de la energía y garantizar un impacto positivo en el territorio y en las personas. Su accionariado combina la Xunta de Galicia, como principal socio, y 32 empresas privadas que generan más de 21.000 empleos directos y aportan un 14 % del PIB de la comunidad, entre las que destacan Abanca, Grupo Nogar, Gadisa, Ence Terra y varias sociedades vehículo de grandes grupos industriales.

Ghenova, por su parte, aporta su experiencia en ingeniería multidisciplinar con proyectos nacionales e internacionales, asegurando la fiabilidad técnica del estudio encargado por RDG.