Unións Agrarias llama a los ganaderos a sumarse a una demanda millonaria contra cártel lácteo

La Audiencia Nacional confirmó hace dos años una resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de julio de 2019, que consideró a ocho empresas lácteas y dos asociaciones como integrantes de un cártel que intercambiaba información comercial sensible para coordinar la compra de leche. Estas prácticas fueron sancionadas entonces con multas de 8,5 millones de euros a Calidad Pascual, Central Lechera Galicia, Lactalis Iberia, Nestlé y Schreiber Food.

El secretario general de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, ha instado este jueves a los ganaderos gallegos a unirse a la iniciativa del sindicato para reclamar indemnizaciones por estas prácticas que no han prescrito, y que demuestran que “la negociación de precios con la industria no estaba basada en reglas de mercado”.

Unións representa a unos seis mil ganaderos gallegos, aproximadamente una cuarta parte del total. Por ello, el sindicato ha hecho un llamamiento a los demás productores de leche para que se sumen a la campaña de reclamación de indemnizaciones a las industrias lácteas.

García subrayó que la intención inicial del sindicato “no era tanto una indemnización económica que compense lo que las industrias ‘robaron ilegalmente’, sino obtener por vía judicial una sanción suficientemente importante para acabar con unas prácticas que nunca debieron darse”.

En la rueda de prensa estuvieron presentes también el vicesecretario general de UU.AA., Félix Porto, y, por videoconferencia, el abogado David Fernández, del gabinete Eskariam, especializado en demandas colectivas y que lidera varias denuncias en distintos puntos de España. Fernández detalló que hasta ahora hay cuatro sentencias de diversos juzgados de primera y segunda instancia, que establecen indemnizaciones de 10 % en Toledo, 9,4 % en Madrid, 5 % en Granada y 2 % en Barcelona.

El abogado precisó que la estimación de la CNMC de un 10 % para el valor de la indemnización es una cifra de equilibrio, y que la voluntad de Eskariam es “racionalizar la litigación” y evitar una ola masiva de reclamaciones individualizadas. Añadió que los intereses generados por estas indemnizaciones podrían incluso superar a las propias indemnizaciones.

“Estamos convencidos de que en el debate judicial podremos acreditar que España, durante todos esos años, tuvo un precio artificialmente más bajo que el resto de países porque la industria impedía a los ganaderos cambiar de empresa a la que vender la leche cruda”, indicó García. Según él, el precio que las industrias ofrecían a los ganaderos era “pactado en un despacho, al margen del mercado” y se imponía a los productores.

UU.AA ha animado a los ganaderos que vendieron leche entre 2000 y 2013 a sumarse a la reclamación y demandar el diferencial entre lo que cobraron y lo que deberían haber ingresado de no ser por el cártel de la leche.

Los dirigentes del sindicato destacaron que los juzgados están ratificando que efectivamente hubo un “comportamiento ilegal” por parte de las industrias y que los ganaderos “tienen derecho a que se les indemnicen los daños”. La “duda” ahora es el dinero a indemnizar, ya que las sentencias emitidas hasta el momento —en Madrid, Granada, Toledo y Barcelona— valoran las compensaciones entre 2 y 10 %. UU.AA eleva las cifras a más de 600 millones de euros.

En Galicia había más de 35.000 ganaderos activos y cerca de 56.000 en toda España durante el periodo del cártel. Sin embargo, hasta ahora solo ha reclamado uno de cada cuatro. “Somos conscientes de que en su momento era muy dudoso el futuro de esta reclamación legal y judicial. Ahora muchos ganaderos ven que está cogiendo carrera, que se está concentrando la indemnización y, por lo tanto, habrá incorporaciones”, señaló el secretario xeral.

Noticias relacionadas

La organización confía en que esta iniciativa sirva para “sentar las bases de unas relaciones más justas y que garanticen la viabilidad” del sector productor y de la industria láctea en España. “Esperamos ser capaces de reconducir la situación, pues nuevamente vemos que están intentando forzar precios a la baja, y que los contratos de la leche por fin sean fruto de una negociación en igualdad”, concluyeron.