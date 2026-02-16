«Buscar financiación es un trabajo en sí mismo; ser ágiles ayuda mucho»

Desde julio de 2025, la ourensana Carolina Rodríguez lidera ENISA, la empresa pública que financia proyectos empresariales viables e innovadores de pymes y startups españolas. En su visita a Santiago para participar en las jornadas Invertir en Ciencia Sí es Rentable, explicó cómo funcionan los préstamos participativos, la reciente línea de ayudas de 300 millones de euros y la estrategia de la empresa para apoyar a proyectos innovadores en Galicia y España.

¿Qué es ENISA y cuál es su función principal?

Nuestra función se basa en apoyar a las pymes que quieren desarrollarse y crecer y que necesitan asumir riesgo. Desde 1996 nos especializamos en un instrumento financiero específico, el préstamo participativo, que está a medio camino entre el préstamo bancario y el capital riesgo y tiene varias ventajas. No pedimos garantías personales al equipo promotor; nos fijamos en el proyecto, su calidad y el equipo que lo lidera. Frente al capital riesgo, la principal ventaja es que no tomamos nunca parte del accionariado de la compañía ni intervenimos en la gestión diaria o decisiones importantes.

¿Qué tipo de empresas pueden solicitar financiación?

Apoyamos tanto startups como pequeñas y medianas empresas consolidadas con trayectoria en el mercado, porque las empresas de nueva creación tienen dificultades para acceder a financiación tradicional. Existimos como alternativa para financiar mayor riesgo que otras entidades, como un banco. Esa es nuestra principal función.

¿Cuáles son las características de los préstamos participativos?

El importe va de 25.000 euros a 1,5 millones de euros. Es un préstamo participativo que hay que devolver, pero nuestra remuneración depende del crecimiento de la empresa. Son especialmente convenientes en fases iniciales: si la empresa aún no tiene rentabilidad, esa parte de interés no se cobra, y por eso nos hemos hecho conocidos.

Recientemente lanzaron una línea de ayudas de 300 millones de euros. ¿Cómo funciona?

Hemos lanzado un mecanismo que refuerza nuestro presupuesto y permite que cualquier empresa solicite financiación en cualquier momento del año. Antes, los ciclos presupuestarios retrasaban la financiación. Ahora podemos operar con mucha más agilidad, lo que permite a las empresas planificarse mejor. Solo pedimos que la empresa tenga sede en España, cofinancie el proyecto y sea innovadora. Actuamos con lógica de confianza: nos tenemos que creer el proyecto para acompañar su crecimiento.

¿Qué resultados ha tenido ENISA en Galicia?

El año pasado financiamos 15 empresas por más de 2,6 millones de euros. Destaco proyectos ligados a la tierra: innovación agroalimentaria, gestión de residuos, digitalización de la ganadería… También apoyamos iniciativas digitales, turismo y servicios, proyectos liderados por mujeres y agroalimentarios en colaboración con ministerios.

¿Qué oportunidades ofrecen jornadas como ‘Invertir en Ciencia Sí es Rentable’?

Son ideales para que las empresas accedan a todos los agentes financiadores e inversores públicos y privados en un día y medio. Proyectos de maduración requieren más tiempo que las compañías digitales, tienen mucha I+D y alto potencial de crecimiento, pero necesitan financiación en fases iniciales.

¿Cómo impacta la agilidad en la financiación de ENISA?

Buscar financiación es un trabajo en sí mismo… Que la financiación pública sea ágil ayuda mucho a las empresas. Para operaciones pequeñas (menos de 300.000 euros) estudiamos la solicitud en una media de 40 días. Ya somos muy ágiles y no seguimos los procesos extensos de due diligence de fondos privados.

Además de financiación, ¿ENISA ofrece otros apoyos?

Desde 2023, con la ley de start-up, ENISA certifica empresas emergentes; estamos cerca de 2.000 certificadas. El sello de empresa emergente es de calidad nacional y facilita acceso a convocatorias públicas. En Galicia superamos el centenar de empresas certificadas. Uno de nuestros objetivos es dar mayor difusión a este sello para que las empresas accedan a los beneficios de la ley.”

¿Cuáles son sus prioridades y retos al frente de ENISA?

El principal reto es que nuestro instrumento y apoyo se conozcan en todo el territorio nacional. Ponemos propósito en bajar al territorio y construir alianzas que difundan nuestra financiación, para que las empresas la conozcan y puedan obtenerla de forma ágil e idónea.