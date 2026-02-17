Iberdrola impulsa la movilidad eléctrica en Galicia con más de 400 puntos de recarga

Galicia suma impulso a la movilidad eléctrica gracias a los 407 puntos de recarga que Iberdrola ha instalado en la comunidad, convirtiéndose en un referente autonómico y nacional en infraestructura de carga. La provincia de Pontevedra lidera la lista con 135 puntos, seguida de A Coruña con 124, Lugo con 90 y Ourense con 58, según informa la propia compañía. Todos los cargadores suministran energía 100% verde procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), contribuyendo a un transporte más sostenible y a la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles.

En toda España, Iberdrola informa de que ya supera los 11.000 puntos de recarga operativos, de los cuales más de 3.000 son de alta potencia y 1.500 ultrarrápidos, gestionados por la alianza Iberdrola | bp pulse. Solo en 2025, la compañía puso en funcionamiento más de 2.500 puntos, creciendo un 30% frente al 10% de media del mercado y consolidándose como la red de recarga más extensa del país. A estos 11.000 cargadores se suman otros 2.500 en distintas fases de instalación.

El tipo más común son los puntos de 22 kW, ideales para recargas más largas mientras se realizan gestiones cotidianas. Los cargadores ultrarrápidos (100 kW o más) permiten recuperar el 80% de la batería en menos de 15 minutos, y los rápidos de 50 kW ofrecen un equilibrio entre velocidad y precio competitivo.

Además, la compañía energética ha mejorado la accesibilidad de sus recargas con la funcionalidad ‘Autocharge’, que permite iniciar la carga simplemente enchufando el conector, y con su app de movilidad, la más valorada del sector. Desde ella, los usuarios pueden localizar puntos cercanos, reservarlos, iniciar la recarga con distintos medios de pago, consultar consumos y planificar rutas. La compañía también ha lanzado la comunidad de usuarios y la sección “En la zona”, con información sobre servicios, tiendas y restaurantes cercanos a los puntos de recarga, así como la posibilidad de usar saldo Mi Iberdrola para pagar.

Con esta expansión en Galicia y el resto de España, Iberdrola refuerza su papel en la electrificación de la movilidad y en la transición hacia un modelo energético más limpio, accesible y eficiente, ofreciendo a los conductores una red cada vez más amplia y cómoda.