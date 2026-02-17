Transportes inyectará 225 millones para arreglar carreteras y activa un plan de 1.629 millones para sanear el 16% de la red

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado ante el Senado que movilizará 225 millones de euros para socorrer carreteras golpeadas por la sucesión de temporales —la Península encadena diez borrascas desde que empezó 2025 y 15 desde octubre— y ultima un plan extraordinario de 1.629 millones de euros para reforzar el asfalto y hormigón. No obstante, los fondos que el Ministerio desembolsará se destinarán únicamente a los 26.000 kilómetros que forman la Red de Carreteras del Estado, equivalente a apenas el 16% del total nacional, aunque concentra un grueso importante del tráfico.

Estas carreteras, las más transitadas del país, concentran el 53,5% del tráfico y el 65,7% de la circulación de vehículos pesados y se consideran infraestructura crítica. Puente, en el disparadero tras un mes de crisis en el ferrocarril, ha sostenido que el 84% restante recae en manos del resto de las administraciones. Desde el departamento que dirige Puente han señalado que el Ministerio sigue atravesando un "problema estructural" en el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, lo que ha producido un déficit acumulado de inversión en la conservación de 5.600 millones desde 2011.

Las miradas del Ministerio están puestas en los daños que las diez borrascas han dejado en las vías terrestres del país. Y el último obstáculo llega en medio de una crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que cumple un mes este martes. Además, también coincide con la primera jornada que se ha reanudado el AVE entre Madrid y Andalucía, con interrupciones en los viajes entre Madrid-Huelva y Madrid-Málaga. Estas quince tormentas —desde la Borrasca Alice hasta la Borrasca Oriana— han dejado un sinfín de incidencias en Lugo, Cádiz, Jaén y otras partes del país. Y las carreteras aún tendrán que enfrentar más lluvias: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que la Borrasca Pedro llegará a partir de este miércoles.

La Dirección General de Carreteras (DGC) ha cuantificado de forma preliminar que la restauración de estas carreteras costará 225 millones y subraya que entre las tareas de mantenimiento más urgentes, destaca la necesidad de recuperar drenajes, estabilizar taludes y restaurar firmes para garantizar la seguridad de las carreteras.

"No estamos ante ningún abandono", ha sostenido el ministro, ante las críticas de su gestión por parte del senador del Partido Popular (PP), Juan José Sanz Vitorio. "Estamos ante un esfuerzo creciente para ir mejorando nuestra red, que es una red muy extensa, la que tiene más autovías de toda la Unión Europea y la tercera más grande del mundo después de Estados Unidos y China, pero es una red muy madura, que, por tanto, requiere más gasto de conservación".