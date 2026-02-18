Aena propone subir las tarifas un 3,8% anual y las aerolíneas defienden bajarlas un 4,9%

Después de meses de especulación, tras el anuncio de unas históricas inversiones de 13.000 millones de euros para el periodo 2027-2031, de las cuales casi 10.000 millones corresponden a la actividad aeronáutica, Aena propone una subida anual media de las tarifas aeroportuarias del 3,8%, lo que se traduce en 43 céntimos más al año por pasajero, aunque el incremento definitivo en cada aeropuerto depende de su tamaño. Pero las aerolíneas defienden una bajada anual del 4,9%.

El Consejo de Administración de la compañía aprobó este martes su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que es el documento es en el que el gestor aeroportuario recoge la planificación para los próximos años, con la lista de actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles, las previsiones de demanda y las tarifas aeroportuarias con la que la compañía financia sus inversiones, entre otras cuestiones.

Las tarifas aéreas son la cuantía que Aena cobra a las aerolíneas por usar sus terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, servicios de seguridad o servicios de 'handling' y que estas repercuten en los precios de los billetes de avión. Tras la salida a Bolsa de Aena, en 2015, el Gobierno estableció un esquema transitorio de diez años en los que no se podían hacer inversiones superiores a los 450 millones de euros al año ni subir las tarifas para evitar sobreinversiones.

Pero ese periodo transitorio finalizó el año pasado. Y Aena anunció un incremento de las tarifas del 6,5% para este 2026, hasta una media de 11,03 euros, y ahora establece una senda de crecimiento del 3,8% de media anual para los cinco años siguientes, lo que supondrá casi un alza acumulada del 16,2% en el quinquenio, hasta los 12,69 euros en 2031.

El gestor semipúblico (el 51% de su capital está en manos del Estado) defiende que el aumento como la única manera de acometer las inversiones previstas, necesarias para "incrementar el tamaño" de las instalaciones aeroportuarias, que en muchos casos están al límite de su capacidad. Pero las aerolíneas consideran que Aena puede acometer esas inversiones sin necesidad de subir las tarifas. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que integra a Iberia, Air Europa e Easyjet, entre otras, sostiene que la cifra propuesta es resultado de una "subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos", que son los dos valores que se utilizan para calcular las tarifas.

Por un lado, la industria sitúa la previsión al alza de los viajeros en el 3,6% anual para el quinquenio, alcanzado los 401 millones de pasajeros en 2031, frente al 1,3% estimado por el gestor, que calcula 347 millones ese mismo año. En 2025, los aeropuertos de la red de Aena registraron 320 millones de pasajeros y el próximo año la compañía prevé alcanzar los 326 millones. Por otro lado, el retorno sobre la inversión (lo que se conoce como WACC) estimado por las aerolíneas estaría en un 6,35%, frente al 9% que propone Aena. Otro sector regulado, como la distribución de electricidad, tendrá una rentabilidad sobre su inversión en el mismo periodo del 6,58%.

Las aerolíneas recuerdan, además, que en los dos periodos regulatorios anteriores (DORA I y DORA II) Aena infraestimó el tráfico aéreo, lo que provocó que las tarifas aeroportuarias fueran más altas de lo que hubiesen sido en el caso de haber tenido unas proyecciones más ajustadas. En concreto, en el periodo 2017-2025, sin incluir los años de la pandemia, el tráfico real de pasajeros ha sido de media un 15,3% más alto que las previsiones de Aena. Solo en 2025, la diferencia entre tráfico estimado y real alcanzó el 17,3%, según ALA. "Este desfase ha provocado que AENA haya obtenido un exceso de retorno regulatorio de 1.300 millones entre 2017-2025, que las aerolíneas y los pasajeros han pagado de más", añaden.

La propuesta será remitida a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su posterior tramitación y aprobación por el Consejo de Ministros, a más tardar el 30 de septiembre de 2026.