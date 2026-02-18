Afigal financia 104 millones y respalda 1.093 proyectos en 2025

La Sociedad de Garantía Recíproca Afigal cerró 2025 con cifras récord y superando los objetivos marcados en su Plan Estratégico. La entidad alcanzó un riesgo vivo de 328 millones de euros, por encima de los 300 millones previstos para este ejercicio, consolidando su papel como instrumento clave de financiación para pymes y autónomos gallegos.

A lo largo del año, Afigal mantuvo en vigor 5.154 avales y respaldó 1.093 proyectos empresariales, que obtuvieron financiación por más de 104 millones de euros en nuevas operaciones. Esta cifra supone un incremento del 15% respecto al año anterior. La actividad de la SGR tuvo además un impacto directo en el empleo, ya que contribuyó al mantenimiento de 28.015 puestos de trabajo en Galicia.

El crecimiento no solo fue financiero. En 2025, la base societaria de Afigal superó los 13.300 socios, entre pymes y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. Estas empresas acceden a líneas de financiación en condiciones preferentes, con mejores plazos y costes, lo que les permite afrontar inversiones, reforzar su liquidez y ganar competitividad.

Las líneas Igape, protagonistas

Entre los instrumentos más demandados volvieron a situarse las líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Un total de 625 proyectos accedieron a 75,5 millones de euros a través de estas líneas, orientadas a financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deuda y garantías ante terceros, con intereses subvencionados.

La entidad ya tiene operativas las nuevas líneas Igape para 2026, dirigidas a pymes y autónomos gallegos, con importes que oscilan entre 3.000 euros y un millón de euros, ampliando así las opciones de acceso al crédito.

Perfil de las empresas apoyadas

El perfil mayoritario en 2025 fue el de una pyme del sector servicios que solicitó financiación para inversión. Por tipología, el 43% de las operaciones correspondieron a pymes, el 35% a micropymes y el 22% a autónomos.

Por sectores, el terciario concentró el 37% de las operaciones, seguido del comercio (28%), la industria (13%), el sector primario (12%) y la construcción (10%).

En cuanto al destino del crédito, el 57% se dirigió a inversión, el 37% a circulante y el resto a refinanciaciones y avales técnicos o especiales. Además, el 27% de las operaciones formalizadas tuvieron como destinatarios a emprendedores, en línea con el compromiso de la entidad con la creación de nuevas iniciativas empresariales.

Con más de 40 años de trayectoria, Afigal se reafirma así como una pieza fundamental en el ecosistema financiero gallego, facilitando el acceso al crédito en un contexto en el que la liquidez y la capacidad de inversión siguen siendo claves para la estabilidad y el crecimiento del tejido empresarial.