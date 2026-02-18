Carrefour abrirá en España 750 nuevas tiendas de pequeño formato hasta 2030 para paliar el declive del hipermercado

La cadena de distribución Carrefour prevé la apertura de más de 750 nuevas tiendas en España para 2030, especialmente enfocadas en los formatos urbanos y de conveniencia, es decir establecimientos de pequeño y medio tamaño, en el marco de la nueva estrategia que la compañía francesa ha presentado este miércoles, de la mano de su presidente Alexandre Bompard. El directivo ha subrayado que una de las líneas de negocio en la que van a centrarse es el que ha denominado 'travel retail', o lo que es lo mismo, las tiendas en aeropuertos y estaciones de tren. Es, según ha incidido Bompard, un sector con un "alto potencial de crecimiento".

Con esta medida, la multinacional tratará de mantener su posición en un país en el que, pese a seguir siendo la segunda cadena en cuota de mercado (con un 9% según el último Worldpanel, solo por detrás de Mercadona), lleva unos años perdiendo terreno por el declive que están viviendo en general los hipermercados. En el último año, Carrefour ha sido, con un descenso del 0,7%, la cadena que ha registrado la mayor caída entre las preferencias de los compradores españoles, seguida por Alcampo, que ha perdido un 0,2% de cuota.

Y es que el hecho de que los consumidores tiendan cada vez más a reducir sus cestas de la compra y a aumentar la frecuencia de visitas a la tienda, ha penalizado a los grandes almacenes de distribución. Como solución a este fenómeno, "el hipermercado se convertirá en el proveedor del comercio en línea, el e-commerce", ha proclamado el presidente de la compañía.

Foco puesto en España, Francia y Brasil

España va a ser, junto con Francia y Brasil, uno de los tres pilares sobre los que la cadena quiere centrar su crecimiento. El grupo, ha dicho su presidente, buscará un aumento de la cuota de mercado en estos tres países clave, con un objetivo del 25% en Francia y del 20% en Brasil para 2030, así como "el fortalecimiento de la segunda posición en el mercado español". Así, el objetivo es "acelerar el crecimiento y la creación de valor, allí donde Carrefour ostenta ya un sólido liderazgo y dar prioridad a la gestión dinámica de activos en las otras geografías, como Bélgica, Polonia y Argentina". Esto después de que la empresa haya salido recientemente de Rumanía y, unos meses antes, también de Italia.

Los objetivos pasan por conseguir abrir más de 1.000 tiendas para 2030 en Francia y la aceleración del ritmo de aperturas en España, lo que eleva la aspiración del grupo a una red total de 7.500 tiendas en la zona.

La estrategia para 2030 de la multinacional se sustenta en tres prioridades estratégicas: ganar la batalla de clientes y productos a través del precio, los alimentos frescos, el club y las marcas blancas; consolidar el crecimiento de las tiendas mediante la expansión estratégica y la franquicia; y acelerar el rendimiento mediante la inteligencia artificial, la tecnología y los datos.

Las explicaciones de Bompard en este último ámbito han sido detalladas. De entrada ha anunciado una inversión de más de 150 millones de euros durante la vigencia del plan, que permitirá implementar etiquetas electrónicas, rieles conectados y cámaras en todos los hipermercados y supermercados de Francia, en colaboración con quela firma Vusion. El plan podría no tardar en llegar a España más adelante.

Además, Carrefour se convertirá en el primer minorista de alimentos en Europa en unirse al protocolo Universal Commerce de Google, lo que permitirá a los clientes hacer sus compras de alimentos directamente a través de agentes de inteligencia artificial (Gemini), simplificando el recorrido del cliente.

Retos financieros

El presidente de Carrefour ha definido una serie de hitos financieros en el proceso de construcción de un modelo de crecimiento más rentable y con mayor generación de flujo de caja, respaldado por una disciplina de asignación de capital rigurosa y generadora de valor. De este modo, aspira a aumentar sus ingresos operativos recurrentes cada año y se ha fijado como objetivo un margen operativo del 3,2% en 2028 y del 3,5% para 2030.

Asimismo, ha anunciado un plan de ahorro de costes de 1.000 millones de euros al año durante la vigencia del plan, que combina las ganancias en compras comerciales (incluida la contribución de Concordis), la simplificación de las sedes centrales y la productividad impulsada por la IA. Por otro lado, ha confirmado su intención de generar un sólido flujo de caja, con un objetivo de 5.000 millones de euros de flujo de caja libre neto acumulado durante el período 2026-2028, con un crecimiento constante del flujo de caja libre neto cada año.

Noticias relacionadas

En cuanto a inversiones, el presupuesto anual de inversión se establecerá en 1.800 millones de euros al inicio del plan y aumentará de forma constante hasta alcanzar los 2.000 millones de euros al final del mismo. Estas inversiones se centrarán principalmente en la experiencia del cliente, en particular mediante la modernización de la red de tiendas, la expansión (especialmente en Brasil), proyectos de descarbonización e innovación en IA, tecnología y datos.