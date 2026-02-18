España crea 135.129 empresas el año pasado, la segunda mayor cifra desde 2007

La creación de empresas mantuvo un ritmo sólido en 2025 tanto en Galicia como en el conjunto del país. La comunidad gallega registró 5.142 nuevas sociedades, lo que representa el 3,8% del total nacional y la sitúa como quinta comunidad autónoma por volumen de constituciones, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

En el conjunto de España, se crearon 135.129 sociedades, una media de más de 370 empresas al día, lo que convierte a 2025 en el segundo mejor año desde 2007 en términos de constitución de sociedades.

Aunque Galicia ocupa una posición destacada en cifras absolutas, el análisis en relación con la población cambia la perspectiva. Con una ratio de 1,89 sociedades por millón de habitantes, la comunidad desciende al octavo puesto, por debajo de la media española (2,76).

A nivel estatal, la evolución mensual reflejó estabilidad, con una media de 11.261 nuevas sociedades al mes, frente a las 10.364 del año anterior. La creación de empresas creció un 8,7%, en un contexto de crecimiento económico moderado, con un avance del PIB del 2,8%.

Concentración en las grandes economías

La constitución de sociedades volvió a concentrarse en las principales economías autonómicas. Madrid lideró el ranking con el 21,4% del total, seguida de Cataluña (20,1%), Andalucía (16,8%) y la Comunidad Valenciana (13,1%). Estas cuatro comunidades sumaron más del 71% de todas las nuevas sociedades creadas en 2025.

En el extremo opuesto se situaron La Rioja, Cantabria y Navarra, con los menores registros.

Más facilidades para emprender

La constitución de sociedades es uno de los indicadores más relevantes del dinamismo empresarial. Desde 2023, tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023, estos trámites pueden realizarse también de forma telemática a través de la Sede Electrónica Notarial, accesible en portalnotarial.es, lo que amplía las opciones para emprendedores y facilita el proceso.

Con estos datos provisionales, Galicia consolida su peso en el mapa empresarial español, aunque el reto sigue siendo mejorar su posición en términos relativos y fortalecer la creación de empresas en proporción a su población.