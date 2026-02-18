La Justicia archiva la causa contra la mina de Penouta

La vía judicial abierta por un presunto delito medioambiental en la mina de Penouta ha quedado cerrada. La Audiencia Provincial de Ourense ha ratificado el archivo provisional de la causa al concluir que no se puede acreditar ni daño real ni riesgo grave para el medioambiente derivados de la actividad minera en la zona.

En un auto fechado el 11 de febrero, el tribunal provincial desestima el recurso presentado por la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción contra la decisión adoptada el 29 de octubre de 2025 por el Juzgado de A Pobra de Trives, que ya había acordado el archivo provisional del procedimiento. La resolución es firme y no admite recurso ordinario.

La causa investigaba posibles afecciones ambientales vinculadas a la explotación minera en Penouta. Sin embargo, la Audiencia considera que, con la información disponible, no es posible demostrar la existencia de un perjuicio ambiental efectivo ni de un peligro de especial gravedad que justifique la continuación del proceso penal.

Tras conocerse la decisión, la compañía ETM Spain, actual propietaria de la explotación, valoró de forma positiva el pronunciamiento judicial. La empresa subraya que el archivo confirma la ausencia de indicios de delito y aporta seguridad jurídica para avanzar en la reactivación de la actividad minera.

Compromiso con una gestión "responsable"

Desde la compañía insisten en su compromiso con una gestión “rigurosa y responsable”, basada en el cumplimiento de la normativa medioambiental, la mejora continua de los procesos y la colaboración con las administraciones públicas y los agentes implicados. El objetivo, señalan, es consolidar un proyecto “sostenible y generador de valor” para el entorno.

Con esta resolución, el foco se traslada ahora al futuro de la explotación y a los pasos que deberá dar la empresa para retomar la actividad en un contexto marcado por el debate social y ambiental en torno a la minería en Galicia.