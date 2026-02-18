Televés revoluciona la televisión en hoteles con conexión al móvil
La compañía compostelana permite ver contenidos propios de forma fácil y segura
La compañía compostelana Televés ha dado un paso decisivo para modernizar la televisión en hoteles con su sistema ArantiaCast, ahora integrado en televisores profesionales de Samsung. Gracias a esta solución, los huéspedes pueden conectar de forma inalámbrica sus móviles o tablets a la TV de la habitación y reproducir sus propios contenidos, desde series hasta películas o música, con la misma comodidad que en casa, pero adaptada a las necesidades del hotel.
La integración funciona de manera nativa, sin necesidad de dispositivos adicionales, lo que simplifica la instalación y reduce posibles problemas técnicos. Además, incluye herramientas de control y seguridad, pensadas para que el personal del hotel gestione la red de manera sencilla y eficiente.
David Serramiá, director de negocios Hospitality en Televés, asegura que la propuesta busca que los huéspedes disfruten de sus contenidos favoritos de manera rápida, fácil y segura, mientras que los hoteles mantienen el control total de sus instalaciones. La solución forma parte del ecosistema ArantiaTV y también es compatible con el dongle ArantiaCast 4K para equipos que no incorporen la función de forma nativa.
Una tv más conectada
Con esta innovación, Televés refuerza su papel como proveedor tecnológico en el sector hospitality, haciendo que la televisión en la habitación deje de ser un simple dispositivo pasivo y se convierta en un centro activo de entretenimiento y conectividad.
