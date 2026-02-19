Exlabesa recibe 1,5 millones para diseñar cajas para las baterías de coches eléctricos

El Ministerio de Industria ha concedido ayudas por 1,5 millones de euros a la empresa Exlabesa, con sede central en Padrón, y por 1,3 millones a Megatech, en Pereiro de Aguiar (Ourense), dentro de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) que gestiona Sepides.

El anuncio lo hizo oficial el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, este jueves en el marco de la adjudicación provisional de 134,7 millones de euros en 34 proyectos en España.

En concreto, el proyecto de Exlabesa pasa por una investigación industrial del vehículo eléctrico en el apartado de battery box y sus componentes. Aunque pueda sorprender que una empresa dedicada al aluminio como Exlabesa entre en el sector del coche eléctrico, la realidad es que se trata de un metal clave en la industria de la automoción por algunas de sus características como la ligereza (reducción de consumos), la capacidad para absorber energía de impactos (seguridad ), calidad estética (diseño) o su resistencia (protección).

En concreto, las battery box o cajas de baterías son las estructuras que permiten alojar esas pilas de los coches eléctricos, una especie de carcasa metálica de poco peso y mucha resistencia para blindar el funcionamiento de las baterías. Exlabesa, dentro de su división de Automotive, trabaja desde hace tiempo en estos elementos fundamentales para la movilidad del siglo XXI.

El aluminio de Exlabesa en una excelente opción para la automoción, ya que además la compañía cuenta con capacidades técnicas (prensas de extrusión, centros de precisión CNC, centros de plegado, laboratorio propio y bancos de pruebas) para la fabricación de componentes y perfiles destinados a la industria automotriz más avanzada. Y dispone de la certificación IATF 16949:2019, una garantía como proveedor para la industria de la automoción.

Caja de batería o 'battery box' de un coche eléctrico / Cedida

Megatech: 1,3 millones

Mientras tanto, la ourensana Megatech recibe ayuda para un plan integral de inversiones e investigación de "esumado físico mediante Coreback sobre molde de aluminio para la fabricación de componentes de vehículo eléctrico".

Jordi Hereu ha hecho el anuncio en el transcurso del VI Foro Anfac, en el que ha puesto en valor el Plan España Auto 2030, que incluye el Programa Auto+ de ayudas para la adquisición de vehículos electrificados de hasta 4.500 euros por vehículo adquirido.