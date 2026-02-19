El fondo Portobello negocia la entrada en el capital de Martínez Otero, la empresa estradense que diseña los muebles de Zara y viste el Hilton

La pontevedresa Martínez Otero es una de las tantísimas compañías gallegas que aprovecharon el impulso estratosférico de Inditex para crecer a nivel internacional. En su caso, en el negocio del mueble, que arrancó en 1942 en A Estrada y dio su gran salto en los 90, cuando empezó a vestir las tiendas de Zara y el resto de marcas del grupo de Amancio Ortega.

Hoy, esta firma es mucho más. Ha materializado proyectos en más de 500 ciudades del mundo, llevando su estilismo del lujo a clientes de renombre como Loewe, Puig —Prada, Paco Rabanne y Valentino—, Adidas o Nespresso, además de entrar con fuerza en el sector hotelero con encargos para Hilton, The Ritz-Carlton o Marriott.

Según avanzó este miércoles Cinco Días y pudo confirmar Faro de Vigo (del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO), la gestora española de private equity Portobello Capital está negociando la entrada en el capital de Martínez Otero, con filiales en Estados Unidos, Emiratos Árabes, Marruecos, Reino Unido y República Dominicana. Se estima una valoración preliminar de 50 millones de euros por el grupo, que en 2024 acarició los 89 millones de facturación y emplea a más de 450 personas.

No ha trascendido qué porcentaje de las acciones de la compañía está interesado en adquirir el fondo, aunque lo habitual es que sea una participación mayoritaria. En declaraciones a este periódico, la empresa gallega aseguró que «no hay ninguna propuesta de compra por encima del 50% sobre la mesa». Asimismo, a través de un comunicado, remarcó que en ningún caso se ha planteado la «venta íntegra» y que, «en cualquier escenario de futuro», se «mantendría intacto su equipo directivo y humano, su proyecto empresarial, su identidad y su compromiso con clientes y colaboradores».

«La compañía mantiene conversaciones abiertas con el fondo de inversión Portobello con el objetivo de analizar su interés en participar como socio inversor en el proyecto de expansión y crecimiento de Martínez Otero. Estas conversaciones se enmarcan dentro del interés de la empresa de explotar alianzas que aporten valor y contribuyan a consolidar su expansión internacional», señaló el grupo pontevedrés.

De Martínez Otero a Iberconsa, Trison o Sidecu

Portobello no es ni mucho menos un actor desconocido para el ecosistema empresarial gallego. Ya ha efectuado en la comunidad diversas operaciones de gran calado que han tenido como protagonistas, entre otros, a la pesquera viguesa Iberconsa y a las coruñesas Trison (proveedora de los sistemas audiovisuales de Inditex) o Sidecu (que gestiona una treintena de centros deportivos repartidos por toda España a través de su marca Supera). El objetivo con esta nueva inversión sería hacerse un hueco en el sector del luxury furniture, centrado en el diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de alta gama.

Noticias relacionadas

Martínez Otero, una de las compañías más grandes de A Estrada y fundada hace más de ocho décadas por María Martínez —entonces una jovencísima empresaria que decidió poner en marcha un taller de ebanistería y carpintería de producción artesanal—, ha multiplicado sus ingresos por 44 en los últimos 17 años. Dentro de su amplio portafolio de proyectos, además, se encuentran trabajos para el ámbito de la restauración y el naval.