El Gobierno plantea a Indra crear una nueva filial dedicada a la defensa para desatascar la operación de Escribano

Siguen buscándose mecanismos para calmar las aguas entre las partes en el seno de Indra. El Gobierno ha presentado una propuesta para trasladar los activos de defensa de la tecnológica a una nueva filial que podría participar en la consolidación del sector, manteniendo al mismo tiempo el control estatal sobre la empresa matriz.

Así lo ha afirmado la agencia de noticias 'Bloomberg', citando a personas familiarizadas con el asunto. El ejecutivo de Pedro Sánchez busca aislar los activos de defensa de la compañía presidida por Escribano, que cuenta también con un importante negocio de TI o servicios de tráfico aéreo, entre otras líneas de negocio.

A tenor de la propuesta del gobierno, Indra seguiría manteniendo el control de la nueva filial, mientras que otras empresas también podrían adquirir participaciones. La propuesta llega para desatascar la operación de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano Javier, que se sienta en el consejo.

Surgen dudas

Aunque el Gobierno apoyó inicialmente el plan de Indra de fusionarse con EM&E, el acuerdo ha suscitado oposición por los posibles conflictos de intereses, ya que los Escribano son los segundos mayores accionistas de Indra, además de propietarios de la empresa objetivo.

La última propuesta del Gobierno consistía en una adquisición de EM&E ejecutada a través de una ampliación de capital de Indra, en la que los hermanos Escribano tomarían las acciones resultantes de la misma. Según los cálculos proyectados, la participación de los hermanos podría llegar a estar a la par con la de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero la opción ha terminado enfriándose.

El Ejecutivo español, a través de su participación del 28% que lo convierte en el accionista mayoritario de la compañía, teme que la operación de fusión con EM&E, buscada por los Escribano, llegue a elevar su cuota accionarial en Indra hasta desbancar al ejecutivo.

Según ha trascendido a partir de la información de 'Bloomberg', la propuesta se encuentra aún en fase embrionaria, pero el Gobierno ya la ha discutido con otros accionistas de Indra, aunque recalcan que no se ha tomado ninguna decisión y que podría optarse por no seguir adelante con ella.

Third Point, el fondo de cobertura de Nueva York, envió la semana pasada una carta al consejo de administración de Indra respaldando el plan del presidente e instándole a proceder con la adquisición de EM&E. El 5 de febrero, Ángel Escribano desmintió las informaciones aparecidas en la prensa según las cuales el Gobierno le había pedido que dimitiera debido a la preocupación por los conflictos de intereses. Posteriormente, Indra publicó un comunicado en el que afirmaba que seguía analizando la posible operación de EM&E.

Tal y como informaba hace unos días EL PERIÓDICO, Indra ha vivido en los últimos días un baile en su accionariado con la irrupción de firmas como Bank of America (5,02%), el fondo de cobertura estadounidense Millenium Management (1,06%), el incremento de posiciones de la gestora T. Rowe Price (3,72%) e incluso la aparición de posiciones cortas contra el valor por parte de AQR Capital, un viejo conocido del Ibex 35, con el 1,44% de los títulos. En la última semana, estos vehículos han invertido hasta 1.025 millones de euros.

Además de estos movimientos, el fondo británico Amber Capital, que lidera el presidente del grupo editorial Prisa Joseph Oughourlian, vendió cerca de un 2% del capital de Indra el pasado martes con plusvalías que ascienden a 175 millones de euros. Precisamente Oughourlian es uno de los grandes defensores de la fusión por absorción entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y un gran apoyo de los hermanos Escribano en la pugna con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).