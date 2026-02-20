CaixaBank eleva un 9,6% la financiación a particulares en Galicia

CaixaBank cerró el ejercicio 2025 con un notable incremento de su cartera de crédito a clientes particulares en Galicia, alcanzando un saldo total de 3.101 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,6% respecto al año anterior, es decir, 272 millones más destinados a facilitar la compra de vivienda y la adquisición de productos de consumo.

En detalle, la financiación hipotecaria creció un 9,5%, hasta situarse en 2.636 millones de euros, mientras que el crédito al consumo registró un aumento del 10,4%, con un saldo de 465 millones. Estos datos reflejan un ritmo sólido del consumo en Galicia, apoyado en la evolución favorable del mercado laboral y en el incremento de la confianza de los consumidores.

El director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, destacó que “estos indicadores muestran que los gallegos mantienen su confianza y capacidad de gasto, y que la entidad seguirá acompañando a sus clientes en sus proyectos, desde la compra de vivienda hasta la adquisición de bienes y servicios”. Además, subrayó el compromiso de CaixaBank de estar cerca de sus clientes, apoyando sus decisiones financieras con asesoramiento experto y soluciones adaptadas a cada necesidad.

Liderazgo y compromiso social

CaixaBank es el banco líder en España, con más de 664.000 millones de euros en activos y 20,7 millones de clientes, además de la mayor red de oficinas y cajeros del país. Su presencia en Portugal se refuerza a través del 100% de BPI.

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable, orientado a largo plazo y basado en calidad, cercanía y especialización. Este enfoque permite a CaixaBank desempeñar un papel clave en el crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera, especialmente en colectivos vulnerables y en el ámbito rural.

El banco apuesta por ofrecer productos y servicios adaptados a cada tipo de cliente, con un fuerte componente de innovación, facilitando herramientas digitales avanzadas y asesoramiento experto para garantizar el bienestar financiero de las familias y empresas gallegas.

Con este crecimiento en hipotecas y crédito al consumo, CaixaBank refuerza su papel como aliado de los gallegos, acompañando sus proyectos y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad.