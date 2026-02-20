Recursos de Galicia abre a los concellos la propiedad de su primer parque eólico en A Mariña

La empresa pública-privada Recursos de Galicia (RDG) ha abierto la puerta a que los concellos de Ribadeo, Trabada y Barreiros participen en la propiedad de su primer parque eólico, ya operativo en la comarca de A Mariña Oriental. La oferta, trasladada este viernes en una reunión celebrada en Ribadeo, busca reforzar el arraigo territorial del proyecto y garantizar el retorno económico en la zona.

El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, comunicó formalmente la propuesta a los alcaldes de Ribadeo, Daniel Vega; de Trabada, Rubén García; y de Barreiros, Ana Belén Ermida, en un encuentro al que también asistió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

En conjunto, los tres municipios podrán incorporar hasta un 10% del accionariado de la sociedad titular del parque eólico de Mondigo, que RDG adquirió a Sinia Renovables. La instalación, que comenzó a producir electricidad a finales de 2025, está compuesta por 11 aerogeneradores, suma 49,5 megavatios (MW) de potencia instalada y prevé generar alrededor de 131 gigavatios hora (GWh) anuales.

Durante la reunión, la compañía explicó que aplicará su política de reversión de beneficios en el territorio, con medidas directas para la población. Así, los vecinos que residan en un radio de hasta 1,8 kilómetros del parque podrán beneficiarse de una bonificación del 80% en el coste de la electricidad en su factura. La iniciativa forma parte del programa “Mondigo Beneficia”, que también contempla actuaciones para mejorar la competitividad energética de las empresas de la zona.

La próxima semana, los residentes en el área de influencia recibirán una carta informativa con el procedimiento para acceder a los descuentos. De forma paralela, se habilitará una web específica para tramitar las solicitudes.

Desde RDG subrayan que la adquisición de Mondigo se produce en un contexto de bloqueo judicial del sector eólico en Galicia, lo que limita la puesta en marcha de nuevos proyectos. Con esta operación, la sociedad incorpora a su cartera un parque moderno y plenamente operativo y concentra aproximadamente la mitad de la potencia renovable instalada en Galicia el pasado año.

La empresa destaca además que la propiedad del activo, al que también aspiraban fondos de capital extranjero, permanece en la comunidad y ahora se abre a la participación de las administraciones locales.

Recursos de Galicia es una sociedad creada para impulsar la descarbonización, reforzar la autonomía energética y garantizar que el desarrollo renovable tenga un impacto positivo en el tejido económico gallego. La Xunta es su principal accionista y comparte capital con 32 compañías privadas de distintos sectores, que en conjunto sostienen más de 21.000 empleos directos en la comunidad.