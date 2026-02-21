El plan Renova o teu vehículo agota en un mes las ayudas para particulares

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó en A Coruña el éxito del programa autonómico Renova o teu vehículo, que ha agotado en apenas un mes el crédito destinado a particulares, confirmando —según señaló— la elevada respuesta ciudadana cuando se impulsan ayudas “ágiles y útiles”. El plan, abierto el pasado 22 de enero, registró 1.429 solicitudes de particulares, dentro de un total de 1.487 peticiones, de las cuales 58 corresponden a empresas, segmento para el que aún quedan disponibles 111.000 euros de financiación.

Durante una visita al concesionario Galcar, acompañada por la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el director general de Planificación Energética e Minas, Pablo Fernández Vila, la conselleira explicó que los vehículos híbridos de gasolina fueron los más demandados, con 790 solicitudes, seguidos de los modelos adaptados a GLP (358), los eléctricos puros (129), los híbridos enchufables (90) y los vehículos de gasolina (92) y diésel (19).

Lorenzana prueba un coche durante la visita / cedida

Por provincias, A Coruña concentró el mayor número de peticiones, con 657 solicitudes, seguida de Pontevedra (523), Ourense (192) y Lugo (115). Lorenzana subrayó que estos datos demuestran que “cuando las administraciones diseñan políticas simples, eficaces y bien orientadas, la ciudadanía responde”, defendiendo además el modelo del programa por ser menos burocrático y permitir que la ayuda se descuente directamente en el concesionario, sin que el comprador tenga que adelantar el importe.

Hasta 4.000 euros

El plan cuenta con un presupuesto global de 3,5 millones de euros y subvenciones que pueden alcanzar los 4.600 euros, concedidas en función de las emisiones del vehículo y no del tipo de motor. La titular de Economía e Industria recordó además que la iniciativa ha recibido el Premio Compromiso de Faconauto por su impacto social y reiteró que este modelo debería servir como referencia a nivel estatal, al facilitar el acceso de la ciudadanía a la compra de vehículos más eficientes y aportar estabilidad al sector de la automoción.