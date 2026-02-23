Galicia triplica en 10 años la creación de cooperativas de trabajo asociado

Galicia se ha situado en los últimos años entre las comunidades que más están impulsando el cooperativismo en España, en un contexto en el que la economía busca fórmulas capaces de generar empleo estable sin perder vínculo con el territorio. Frente al protagonismo habitual de grandes inversiones o proyectos industriales, el crecimiento de las cooperativas de trabajo asociado avanza de forma constante y está reforzando el tejido productivo, especialmente en regiones con fuerte presencia rural. Según el informe El Valor Diferencial del Cooperativismo en España 2025, elaborado por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta), Abeluria S. Coop y el grupo de investigación Emerlab de la Universidad Rey Juan Carlos, España registró más de 16.000 nuevas cooperativas entre 2014 y 2024, consolidando este modelo como uno de los más dinámicos dentro de la economía social.

Dentro de ese crecimiento general, Galicia destaca de forma especial. En 2024 se crearon en la comunidad 174 cooperativas de trabajo asociado, lo que supone el 14,18 % del total nacional, situándola entre los territorios con mayor dinamismo del país y confirmando una evolución sostenida que prácticamente triplica las cifras registradas hace una década. El informe identifica a Galicia, junto con Cataluña, Navarra y Madrid, como uno de los focos donde el cooperativismo está ganando mayor impulso, aunque advierte de que las diferencias territoriales siguen estando vinculadas al apoyo institucional y a la estructura económica de cada comunidad.

Gana peso en el empleo

El peso creciente del modelo no solo se mide en creación empresarial. En 2024, el 78 % de todas las nuevas cooperativas constituidas en España fueron de trabajo asociado, con 1.227 iniciativas, 78 más que el año anterior, una tendencia que confirma el avance del emprendimiento colectivo frente a fórmulas empresariales tradicionales. Actualmente, el cooperativismo mantiene más de 335.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, consolidándose como un actor estructural del mercado laboral español.

El estudio subraya además el impacto social diferencial de estas empresas. El 23,2 % del empleo cooperativo corresponde a jóvenes, por encima de la media empresarial, mientras que el 54 % del empleo es femenino, con especial presencia de mujeres mayores de 55 años. Las cooperativas ofrecen también mayores oportunidades laborales a personas con menor cualificación y registran menores niveles de parcialidad, especialmente entre mujeres y trabajadores jóvenes.

Arraigo territorial y menor desigualdad

Otro de los elementos que explica el protagonismo gallego es el fuerte arraigo territorial del modelo. El 61 % del empleo cooperativo se genera en zonas rurales y ciudades medianas, frente al 43,4 % de las empresas mercantiles, contribuyendo a frenar el despoblamiento y a mantener actividad económica local. Incluso en estos entornos, los salarios cooperativos alcanzan el 91 % del salario medio nacional, claramente por encima del 79 % que presentan las empresas tradicionales en áreas rurales.

El informe también apunta a una menor desigualdad salarial dentro de las cooperativas: la diferencia entre trabajadores de mayor y menor cualificación es de 2,6 veces, frente a 3,9 en el tejido mercantil. Para el presidente de Coceta, Luis Miguel Jurado, estos datos demuestran que el cooperativismo «es mucho más que una fórmula empresarial», al generar empleo estable, fijar población y reforzar la cohesión social allí donde se implanta. Con estos indicadores, Galicia se consolida como uno de los territorios donde el cooperativismo ha dejado de ser un modelo asociado únicamente a sectores tradicionales para convertirse en una vía creciente de emprendimiento colectivo, desarrollo económico y equilibrio territorial dentro del conjunto de España.