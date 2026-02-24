Abanca se sitúa entre los bancos más sostenibles del mundo

La sostenibilidad se consolida como uno de los principales indicadores de competitividad en el sector financiero internacional y, en ese escenario, Abanca ha reforzado su posicionamiento global tras situarse como la segunda entidad bancaria del mundo en su categoría en el último rating ESG elaborado por la agencia de calificación Sustainalytics, perteneciente al grupo Morningstar.

La revisión más reciente mantiene al banco en el nivel de “riesgo inapreciable”, la máxima valoración posible dentro del análisis de sostenibilidad, un reconocimiento que evalúa la exposición de las entidades financieras a riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (criterios ESG) y su capacidad para gestionarlos de forma efectiva.

Según el informe, Abanca ocupa el segundo puesto entre 587 bancos regionales analizados a nivel mundial, y asciende hasta la posición 14 entre un total de 1.003 entidades financieras, consolidando así su presencia entre los grupos bancarios mejor valorados en materia de sostenibilidad.

La clasificación reconoce especialmente aspectos vinculados a la ética empresarial, la gobernanza corporativa y la integración de factores ESG dentro de la actividad financiera y la toma de decisiones del negocio, elementos que han ganado peso en la evaluación internacional del sector bancario en los últimos años.

El desempeño de la entidad también ha sido avalado por otros indicadores independientes. En paralelo, MSCI ESG Ratings mantiene a Abanca en la categoría AA, considerada nivel líder dentro de su sistema de evaluación de desempeño sostenible.

La apuesta por la banca responsable forma parte del actual Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa la sostenibilidad como eje transversal del modelo de transformación del banco. En este marco, la entidad orienta su actividad a acompañar a empresas y particulares en la transición hacia un modelo productivo más sostenible, articulando sus actuaciones en tres ámbitos principales: el impacto ambiental, el desarrollo socioeconómico y el buen gobierno corporativo.

Durante el ejercicio 2025, Abanca impulsó distintas iniciativas dirigidas a reforzar su contribución al desarrollo social y económico, en línea con una tendencia creciente en el sistema financiero europeo, donde los criterios ESG se han convertido en un factor clave tanto para inversores como para reguladores y clientes.

Con este reconocimiento internacional, la entidad afianza su estrategia de posicionamiento en sostenibilidad en un contexto en el que la gestión responsable del negocio financiero se perfila como uno de los principales vectores de diferenciación dentro del sector bancario global.