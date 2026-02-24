Endesa planea invertir 10.600 millones en los próximos tres años, un 10% más

Endesa prevé invertir 10.600 millones de euros en el periodo 2026-2028, según la actualización del plan estratégico para el periodo presentada este martes por la compañía, en la que eleva un 10% el volumen inversor respecto al plan anterior (9.600 millones). La mitad de esta cifra (unos 5.500 millones) los destinará a redes de distribución, como había avanzado el lunes su matriz, Enel.

La empresa condiciona sus inversiones en redes a que se apruebe el Real Decreto que permitirá invertir por encima del actual tope regulatorio, y a que se reconozca el 100% de las inversiones realizadas. Según la compañía, este "fuerte desembolso abrirá la puerta a más conexiones de nuevos clientes en un contexto de saturación generalizada de esta infraestructura en toda España". La compañía aspira a que la demanda eléctrica en España crezca a 315 teravatios-hora (TWh) en 2030 -y hasta 520 TWh en 2040- desde los 269 TWh de cierre de 2025.

Las inversiones en renovables sumarán otros 3.000 millones, el 28% del total, y se guiarán por "criterios selectivos" y con foco en eólica e infraestructuras de almacenamiento, que sumarán conjuntamente 1.500 megavatios (MW) de los 1.900MW que se prevé añadir a la base de generación renovable a cierre de 2028. Y el negocio de comercialización de electricidad y gas absorberá otros 900 millones.

La compañía ha reiterado al mercado la "necesidad" de adaptar el plan de cierre de centrales nucleares acordado en 2019 a la "evolución real del plan energético español (PNIEC)", para reforzar la seguridad de suministro ante el retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos de potencia eólica y de almacenamiento cara a 2030.

"La tecnología nuclear resulta, además, la más competitiva y eficiente respecto a cualquier alternativa. En condiciones de igualdad fiscal respecto de otras tecnologías, el coste de sustituir el perfil de la nuclear por un mix de solar, baterías y centrales de gas resultaría ser el doble que el de la energía nuclear. Por ello, en tanto no se den las condiciones establecidas en el PNIEC, debería extenderse su funcionamiento, para seguir aportando firmeza al sistema y reduciendo costes y emisiones del sistema eléctrico", indica en un comunicado.

La energética, que también presentó este martes sus resultados anuales, ganó 2.341 millones de euros en 2025, un 18% más que el año anterior, y anunció un aumento del 20% de su dividendo respecto a 2024, hasta 1,58 euros por acción. La compañía atribuye este "sólido desempeño" a un 2025 marcado por la confirmación del crecimiento de la demanda eléctrica ajustada, un 2% más a escala peninsular; y con unos precios de la electricidad "muy competitivos a escala europea", de 65 euros megavatio-hora (MWh), que se vieron incrementados en otros 16 euros/MWh por el sobrecose de los servicios complementarios, 5 €/MWh más que el año anterior, como consecuencia de los costes de la denominada operación reforzada desplegada por el operador del sistema tras el apagón del 28 de abril.