El gallego Santiago Sesto asume la Dirección General de APD

El relevo en la dirección ejecutiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) llega en un momento simbólico para la organización. Coincidiendo con la celebración de su 70 aniversario, APD abre una nueva etapa que combina continuidad y renovación con el nombramiento del gallego Santiago Sesto como nuevo Director General, una decisión que busca consolidar el crecimiento alcanzado en los últimos años y reforzar el papel de la entidad dentro del ecosistema empresarial español.

El Consejo Rector de APD ha designado a Sesto, hasta ahora Subdirector General, como máximo responsable ejecutivo de la organización, confiándole la misión de fortalecer el posicionamiento institucional, optimizar la estructura operativa y garantizar la continuidad del proyecto estratégico que guía la evolución de la Asociación.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela y con formación de posgrado en Dirección y Creación de Empresas y Dirección Pública por ESADE Business School, Sesto acumula más de 25 años de experiencia vinculada a la gestión institucional, las relaciones empresariales y el desarrollo asociativo tanto en España como en el ámbito europeo y latinoamericano.

Su trayectoria profesional incluye responsabilidades en la delegación de la CEOE ante la Unión Europea en Bruselas, donde participó en la interlocución con instituciones comunitarias y en la representación del tejido empresarial español. A lo largo de su carrera también ha desempeñado funciones en organizaciones como ASAJA Galicia, el Comité Económico y Social Europeo, la Confederación de Empresarios de Galicia y la dirección gerencial de ASFHORGAL, consolidando un perfil que combina visión estratégica y experiencia ejecutiva.

Vinculado a APD desde 2009, primero como Director de la Zona Noroeste y posteriormente como Subdirector General y Director de Operaciones, Sesto ha participado directamente en los procesos de transformación interna y expansión territorial de la entidad, factores que han reforzado su papel como figura de continuidad dentro del modelo organizativo.

El nombramiento se produce tras la decisión de Emma Gómez de iniciar una nueva etapa profesional, después de culminar un periodo de consolidación estratégica al frente de la Dirección General. El Consejo Rector ha reconocido expresamente su contribución al fortalecimiento institucional y al desarrollo del actual marco estratégico de la Asociación.

Más de 3.000 empresas asociadas

En este contexto, APD encara una nueva fase reafirmando su compromiso con el liderazgo directivo, el impulso del tejido empresarial y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada como motor de modernización económica. Con más de 3.000 empresas asociadas, la organización se mantiene como la mayor comunidad de directivos en España, promoviendo el aprendizaje continuo, la generación de conocimiento y el networking empresarial de alto nivel.

Con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Tenerife, y cobertura en las 17 comunidades autónomas, APD afronta este nuevo ciclo con una estructura consolidada y una hoja de ruta definida que sitúa la continuidad estratégica y la adaptación a los nuevos retos empresariales en el centro de su futuro inmediato.