Grupo Clave gestionará 4.000 incorporaciones de trabajadores extranjeros en 2026 ante la escasez de talento en España

La dificultad creciente de las empresas españolas para encontrar profesionales cualificados está acelerando la búsqueda de talento fuera de las fronteras nacionales. En este escenario, marcado por miles de puestos sin cubrir pese al dinamismo económico, la consultora gallega de recursos humanos Grupo Clave prevé gestionar hasta 4.000 incorporaciones internacionales en origen durante 2026, casi el triple de las realizadas el pasado año.

El dato refleja una tendencia que ya se ha consolidado en el mercado laboral español. Solo en el tercer trimestre de 2025 quedaron sin cubrir más de 150.000 vacantes cualificadas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, evidenciando un desajuste cada vez más acusado entre la demanda empresarial y la disponibilidad real de profesionales.

Desde A Coruña, la compañía especializada en reclutamiento internacional defiende este modelo como una respuesta estructural a la falta de mano de obra en sectores estratégicos. Durante 2025, Grupo Clave gestionó la llegada de 1.500 profesionales extranjeros, permitiendo sostener la actividad en ámbitos especialmente tensionados por la escasez de personal.

“El reclutamiento internacional en origen permite garantizar a las empresas un flujo estable de talento y, al mismo tiempo, ofrecer a los candidatos un proceso seguro y adaptado”, explica Borja Vecino, líder de Reclutamiento Internacional de la firma. Según la compañía, uno de los indicadores que avala el modelo es la tasa de permanencia superior al 95% tras el primer año, un porcentaje especialmente relevante en un contexto laboral marcado por la rotación.

La estrategia pasa por un proceso integral que incluye selección en origen, validación técnica, preparación previa y acompañamiento durante la incorporación, con el objetivo de reducir desajustes entre empresa y trabajador. “La estabilidad no ocurre por casualidad; se construye con método y expectativas claras”, señala Vecino.

Actualmente, la mayor demanda empresarial se concentra en perfiles operativos y oficios técnicos vinculados a logística, transporte, construcción, mantenimiento industrial o talleres especializados. Sin embargo, la consultora anticipa un crecimiento progresivo en perfiles de ingeniería, tecnologías de la información (IT) y el ámbito sociosanitario, áreas donde la falta de profesionales se combina con procesos de homologación complejos y prolongados.

Los profesionales incorporados tienen habitualmente entre 25 y 55 años y proceden principalmente de Perú, Chile, Argentina, Colombia y México, países donde Grupo Clave cuenta con estructura propia para activar procesos de selección directa. La compañía trabaja tanto con pymes como con grandes empresas y asociaciones sectoriales, en proyectos que suelen extenderse a distintas comunidades autónomas según las necesidades productivas.

Expansión

De cara a 2026, el grupo prevé además ampliar su presencia internacional más allá de Latinoamérica con la apertura de nuevos mercados de captación en Marruecos, Mozambique, Angola, Italia y Portugal, reforzando así su capacidad de respuesta ante una demanda empresarial que continúa creciendo.

La expansión coincide con un momento de transformación del mercado laboral español, donde la digitalización, el envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional están intensificando la competencia por el talento. En este contexto, el reclutamiento internacional se perfila cada vez más como una herramienta estratégica para garantizar la continuidad de sectores esenciales y sostener el crecimiento empresarial.