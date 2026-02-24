La USC acoge el acto central de la Semana Universitaria de la Economía Social

La Economía Social vuelve a situarse en el centro del debate académico y empresarial con la celebración,este miñercoles 25 de febrero, del acto central de la VII Semana Universitaria de la Economía Social en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), una iniciativa que conecta investigación, formación y realidad empresarial en un momento de creciente interés por modelos económicos vinculados al territorio y la sostenibilidad.

El encuentro, que tendrá lugar a las 12:30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se enmarca dentro de una programación internacional que, entre el 23 de febrero y el 4 de marzo, moviliza más de 140 actividades en 40 universidades españolas e iberoamericanas, consolidando esta cita como uno de los principales espacios universitarios de reflexión sobre el papel de la Economía Social en el desarrollo económico contemporáneo.

Organizada en Santiago a través del Centro de Estudios Cooperativos de Galicia (CECOOP), la semana contempla más de 30 actividades formativas, cerca de 75 horas de formación y la participación de alrededor de 700 estudiantes, con el objetivo de acercar al alumnado las experiencias reales de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo que conforman el ecosistema gallego de la Economía Social.

El acto institucional de este miñercoles reunirá a representantes de la Xunta de Galicia, la universidad y el sector empresarial. Está prevista la participación de Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social; Antonio López, rector de la USC; Xoán Doldán, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Maite Cancelo, directora del CECOOP, junto a representantes de entidades empresariales del sector.

Uno de los momentos centrales será la presentación del Informe de la Economía Social en Galicia 2024, un documento que analiza la evolución y el impacto de estas entidades en la comunidad, caracterizadas por su fuerte arraigo territorial, especialmente en zonas rurales y costeras, y por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El programa incluirá además intervenciones orientadas a explicar el funcionamiento y las oportunidades profesionales del modelo, con ponencias como la de Manuel Veiga, socio de Larega Sociedade Cooperativa Galega, sobre emprendimiento desde la Economía Social, o la intervención de Mino Martínez, presidente del Foro da Economía Social Galega, quien introducirá distintas experiencias empresariales representativas del sector en Galicia.

Más allá del acto institucional, la iniciativa incorpora actividades docentes bajo el programa “A Economía Social na Aula”, en las que profesorado de grados como Economía, ADE, Derecho, Relaciones Laborales o Ciencias Políticas integrará el estudio de estas empresas desde perspectivas como la política económica, el derecho laboral, la econometría, el desarrollo regional o la sostenibilidad empresarial.

Más de 600 investigadores

La Semana Universitaria está impulsada por CIRIEC-España a través de la Red ENUIES, que agrupa a centros e institutos universitarios especializados en investigación sobre Economía Social y que reúne a más de 600 investigadores en universidades españolas. La iniciativa busca, precisamente, reforzar el diálogo bidireccional entre universidad y empresa: llevar la Economía Social a las aulas y trasladar el conocimiento generado en la universidad hacia el tejido productivo.

Con más de dos décadas de trayectoria, el CECOOP se ha consolidado como uno de los principales centros de investigación y divulgación del cooperativismo en Galicia, contribuyendo a la generación de datos, estudios y espacios de debate que evidencian la creciente relevancia de un modelo empresarial que combina actividad económica, impacto social y desarrollo local. Este miércoles, Santiago se convertirá así en uno de los epicentros académicos de una reflexión que trasciende el ámbito universitario para proyectarse sobre el futuro del tejido empresarial.