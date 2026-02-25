Galicia bate récord de creación de cooperativas: 192 nuevas empresas impulsan la economía social

La economía social gallega continúa consolidándose como uno de los pilares del tejido productivo autonómico. Galicia creó durante 2024 un total de 192 nuevas cooperativas, la cifra más alta de toda la serie histórica y un 12% del total constituido en España, según recoge el Informe da Economía Social en Galicia 2024, presentado este miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela en el marco de la VII Semana Universitaria de la Economía Social.

El estudio, coordinado por Maite Cancelo y Manuel Botana desde el Centro de Estudios Cooperativos de Galicia (CECOOP), confirma además la dimensión alcanzada por este modelo empresarial: 5.776 entidades activas, 22.401 empleos directos y más de 3.666 millones de euros en ingresos, cifras que reflejan un crecimiento sostenido incluso en contextos de incertidumbre económica.

El acto estuvo presidido por el rector de la USC, Antonio López, acompañado por el decano de la facultad, Xoán Doldán; la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta, Marta Mariño; el presidente del Foro pola Economía Social Galega, Mino Martínez, y la propia Maite Cancelo, quien destacó que la evolución registrada “contribuye a consolidar la percepción del cooperativismo como un modelo empresarial resiliente y eficaz ante los cambios económicos y sociales”.

Presentación del Informe Economia Social de Galicia / Santi Alvite

Las nuevas cooperativas creadas en 2024 suman 591 socios promotores, el 45% mujeres, y se concentran mayoritariamente en el sector servicios y en las provincias atlánticas, donde se localiza el 76% de las iniciativas. Paralelamente, el informe recoge también la constitución de 77 sociedades laborales —el 28% de todas las creadas en España—, además de ocho centros especiales de empleo y dos nuevas empresas de inserción, lo que confirma la expansión progresiva del conjunto de la economía social gallega.

Motor de empleo y desarrollo territorial

El informe dibuja un ecosistema empresarial diverso formado por cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, mutualidades y comunidades de montes vecinales en mano común, estas últimas como fórmula asociativa propia de Galicia.

Las cooperativas continúan siendo el principal motor del sector, con 1.144 entidades activas y 10.595 empleos, además de generar más de 2.700 millones de euros en ingresos. Les siguen las cofradías de pescadores, que concentran 6.279 trabajadores y representan casi el 32% del total estatal, evidenciando el peso estratégico del sector pesquero gallego.

También destacan los 132 centros especiales de empleo, que retoman la senda de crecimiento tras la pandemia y refuerzan la inserción laboral de colectivos vulnerables, y las empresas de inserción, mayoritariamente vinculadas al sector servicios y con fuerte presencia en la provincia de A Coruña.

El estudio subraya además el papel de la economía social como agente de desarrollo rural, ya que buena parte de las cooperativas se sitúan en territorios menos poblados, contribuyendo a fijar población y generar actividad económica local. A ello se suma la relevancia de las 3.034 comunidades de montes vecinales, que agrupan a más de 115.000 comuneros y gestionan una parte significativa del territorio gallego.

Durante la jornada participaron asimismo representantes empresariales como Manuel Veiga, socio de Larega Soc. Coop. Galega; Javier Valenzuela, de Tako Soc. Coop. Galega; Pilar Rodríguez, de Dehistoria SLL; Rosa Gutiérrez, de Coregal Centro Especial de Emprego; e Isabel Fraga, de Arroupa Empresa de Inserción, quienes expusieron experiencias de emprendimiento colectivo basadas en la cooperación y el impacto social.

La universidad acerca la economía social al alumnado

La presentación del informe se integra en la VII Semana Universitaria de la Economía Social, que reúne más de 140 actividades en unas 40 universidades españolas e iberoamericanas. En Santiago se desarrollan más de 30 iniciativas formativas, con cerca de 75 horas de actividad académica y la participación prevista de unos 700 estudiantes.

A través del programa A Economía Social na Aula, profesorado de distintas titulaciones incorpora el análisis de estas entidades en materias relacionadas con política económica, derecho laboral, desarrollo regional, sostenibilidad o econometría, reforzando el creciente interés académico por un modelo empresarial que combina rentabilidad económica, participación democrática y compromiso social.

Las cifras presentadas en la USC confirman así una tendencia clara: la economía social gallega no solo crece en número de empresas, sino que se consolida como una alternativa empresarial estable, generadora de empleo y estrechamente vinculada al territorio, con un protagonismo cada vez mayor tanto en la economía real como en el ámbito universitario.