La gallega Externa alcanza los 73 millones de euros de facturación en su vigésimo aniversario

La empresa gallega Externa cerró 2025 con una facturación de 73 millones de euros coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fundación, cumpliendo el 100,3% de sus objetivos de ventas y mejorando de forma significativa su rentabilidad. La firma especializada en recursos humanos, trabajo temporal, outsourcing, selección, formación y consultoría celebró estos resultados durante su XII Convención Nacional, celebrada en A Coruña y que reunió a más de 80 profesionales procedentes de toda España.

La compañía registró un crecimiento del 31,10% en el conjunto de la Península Ibérica durante el último ejercicio, con un aumento del 28,60% en España y del 51,7% en Portugal, mercado en el que opera desde 2023 con delegaciones en Oporto y Lisboa dentro de su proceso de internacionalización. Durante el pasado año, además, amplió su presencia territorial con la apertura de nuevas oficinas en Martorell, Cartagena y Zaragoza, consolidando su red operativa a nivel nacional.

El consejero delegado de Externa, Pastor López Docampo, destacó durante el encuentro que los resultados obtenidos “abren la puerta a un futuro muy ilusionante”, tras repasar los principales hitos alcanzados por la empresa desde su creación en 2006. La convención estuvo encabezada también por el director general de la compañía, Fernando Berdugo, quien participó en la presentación de la hoja de ruta para los próximos ejercicios.

Expansión y crecimiento sostenido

La firma continuará ejecutando su Plan Estratégico 2023-2027 con el objetivo de alcanzar los 90 millones de euros de facturación ya en 2026, lo que supondría un crecimiento cercano al 24% respecto al cierre del último ejercicio. Entre las prioridades figura el refuerzo de su red territorial mediante nuevas aperturas, entre ellas la reciente delegación de Málaga y futuras oficinas previstas en Granollers, Tarragona y Alcalá de Henares, además de un mayor desarrollo en la zona centro peninsular.

López Docampo señaló que la meta final pasa por alcanzar los 100 millones de euros de facturación en 2027, apoyándose especialmente en el impulso del área de Trabajo Temporal y en el fortalecimiento de la división formativa del grupo, Exterfor, así como en posibles operaciones de crecimiento inorgánico tanto en España como en Portugal.

Personas y talento como eje empresarial

Más allá de los resultados económicos, la dirección de Externa subrayó el papel central del equipo humano en la estrategia de crecimiento de la compañía. El CEO incidió en la importancia de mantener altos niveles de implicación interna y destacó los bajos índices de rotación de la plantilla como uno de los principales indicadores de estabilidad organizativa.

Con sede central en A Coruña y capital íntegramente español, Externa afronta así una nueva etapa de expansión tras dos décadas de actividad, consolidando su posicionamiento como uno de los operadores independientes en servicios de recursos humanos con mayor crecimiento en el mercado ibérico.