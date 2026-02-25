La gallega Rede Aberta impulsará una red de fibra de más de 2.000 kilómetros para conectar Burdeos con Lisboa

La gallega Rede Aberta liderará el desarrollo del proyecto Atlantic Arc, una red troncal terrestre de fibra óptica de alta capacidad que conectará Burdeos (Francia) con Lisboa y Sines (Portugal) atravesando el norte de España y reforzando la conectividad digital del eje atlántico europeo. La iniciativa, seleccionada por la Comisión Europea dentro del programa CEF Digital (Conectar Europa), sentará las bases para una futura autopista de datos de más de 2.000 kilómetros que beneficiará directamente a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

El proyecto permitirá interconectar ciudades estratégicas como Vigo, A Coruña, Gijón, Santander o Bilbao, además de Oporto, Lisboa y Bayona, creando un corredor digital que dará servicio a un territorio que supera los 19 millones de habitantes y concentra cerca de 620.000 millones de euros de PIB. La infraestructura busca superar las actuales carencias de conectividad y mejorar la resiliencia y redundancia de las redes europeas, especialmente en un contexto de creciente demanda de tráfico de datos.

Según explicó el consejero delegado de Rede Aberta, Pere Antentas, la selección del proyecto por parte de Bruselas refuerza el papel estratégico del corredor atlántico dentro de Europa. “Contribuiremos al fortalecimiento de la conectividad europea y damos un paso decisivo hacia un corredor digital más resiliente, competitivo y preparado para el futuro”, afirmó.

Una autopista digital tierra-mar

Atlantic Arc pretende crear un auténtico ecosistema digital tierra-mar, conectando directamente las ciudades atlánticas donde llegan los cables submarinos internacionales con centros de datos y hubs tecnológicos. La red enlazará estaciones de amarre clave como Lisboa, Sines, Santander, Bilbao y Burdeos, optimizando los flujos de datos transcontinentales y reduciendo la dependencia de rutas tradicionales.

Además de funcionar como red troncal, permitirá aumentar la capilaridad digital en zonas rurales, ya que desde esta infraestructura principal partirán ramificaciones destinadas a mejorar el acceso a conexiones de alta velocidad en áreas actualmente menos atendidas.

Antentas destacó que el Atlántico europeo reúne “agua, energía renovable en abundancia y talento”, y aseguró que disponer de una gran infraestructura de datos supondrá “un desarrollo social y económico sin precedentes”, con un impacto que calificó como “cualitativo y con retorno infinito”.

Conectividad sostenible desde Galicia

El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad al aprovechar la expansión de la energía eólica terrestre y marina del arco atlántico para alimentar futuros centros de datos asociados a la red, reduciendo el impacto ambiental de las infraestructuras digitales.

Rede Aberta, empresa con sede social en Santiago de Compostela especializada en el despliegue de fibra óptica neutra en el rural, presta actualmente servicio a más de 450.000 hogares gallegos tras desplegar más de 15.000 kilómetros de red en la comunidad. Participada por el fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund, la compañía refuerza con este proyecto su posicionamiento como actor clave en el desarrollo de infraestructuras digitales estratégicas en Europa.

Con Atlantic Arc, Galicia se sitúa así en el centro de uno de los futuros grandes corredores digitales del continente, llamado a reforzar la competitividad tecnológica y la cohesión territorial del eje atlántico.