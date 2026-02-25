El Ibex 35 se lanza a la conquista de máximos y cotiza por encima de los 18.300

El Ibex 35 cotiza en la media sesión de este miércoles por encima de los 18.300 puntos, logrando un avance del 0,67% en comparación con el cierre del pasado martes. Así, el selectivo madrileño sigue en busca de nuevos máximos, en plena temporada de resultados empresariales y con el Investor Day del Santander en Londres como evento destacado del día.

En cuanto al banco presidido por Ana Botín, el Santander ha presentado hoy su plan estratégico 2026-2028, en virtud del cual pretende mantener su crecimiento estable en los próximos años hasta alcanzar un hito concreto: un beneficio de 20.000 millones de euros en 2028. La nueva hoja de ruta contempla, además, superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, partiendo de la cifra de 180 millones de clientes que exhibió en sus últimas cuentas anuales.

Atendiendo a las cuentas de las cotizadas presentadas en el día de hoy, compañías como Aena, Iberdrola o Rovi han sido hoy las protagonistas. En cuanto al gestor aeroportuario, el de hoy se trata de un nuevo récord de beneficios. Por tercer año consecutivo, la compañía presidida por Maurici Lucena ganó 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,5% más que el año anterior. La compañía alcanzó esta cifra gracias al crecimiento del tráfico aéreo, que en el caso de los aeropuertos españoles alcanzó un nuevo máximo histórico de 321,6 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024.

Por su parte, Iberdrola consiguió el año pasado un beneficio neto de 6.285 millones de euros, con un fuerte aumento del 12% con relación a los 5.612 millones del ejercicio anterior y que marca un nuevo máximo histórico para el grupo. Y la compañía vuelve a elevar el dividendo para ‘premiar’ a sus accionistas por la buena marcha de los negocios y disparará también un 12% la retribución total con un reparto de 4.500 millones de euros.

En este contexto, los principales valores alcistas del Ibex 35 en la media sesión eran Acciona (+3,46%), Santander (+3,08%), Rovi (+2,05%), Endesa (+1,81%), BBVA (+1,52%) y ArcelorMittal (+1,04%). Del lado contrario se situaban Aena (-2,26%), Indra (-0,98%), Ferrovial (-0,91%), Puig (-0,73%), Inditex (-0,66%) e Iberdrola (-0,50%).

En cuanto al resto de plazas europeas, la sesión también se desarrollaba al alza en la media sesión del jueves. Londres avanzaba un 0,93%; París, un 0,31%; Fráncfort, un 0,39%; y Milán, un 0,93%.

Las materias primas registraban también un día cotizando en positivo. El barril de Brent se situaba en los 71,17 dólares, un 0,57% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 65,93 dólares, un 0,46% más.

Por su parte, el oro y la plata continuaban con los avances de los últimos días, motivados por la tensión geopolítica y la incertidumbre comercial provocada por Estados Unidos. El oro lograba en la media sesión del miércoles un avance del 0,45%, colocándose en los 5.199 dólares por onza. El avance de la plata era aún más pronunciado, del 3,26%, hasta rebasar los 90 dólares por onza.