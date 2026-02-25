El sector del transporte y la logística aporta el 4,1% del PIB de Galicia y emplea a 51.240 personas

El sector del transporte y la logística consolida su peso estratégico en la economía gallega. Según el último informe publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), la actividad representó en 2023 el 4,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, con una aportación de 3.141 millones de euros de valor añadido bruto y una producción total que alcanzó los 9.443 millones.

El sector emplea de forma directa a 51.240 personas, lo que supone el 4,4% del empleo total de la comunidad. Aunque la cifra aún no recupera los niveles máximos previos a la crisis financiera —cuando en 2008 se superaron los 55.600 puestos de trabajo—, el transporte y la logística mantienen una posición estable dentro del tejido productivo gallego.

El estudio subraya que la aportación del sector supera ya a la de actividades históricamente relevantes en Galicia como la pesca, la fabricación de vehículos y componentes o la cadena forestal-madera. Solo el complejo agroalimentario presenta una contribución mayor entre los sectores analizados en las monografías económicas del IGE.

En 2023, además, el valor añadido del transporte y la logística creció un 14,8%, por encima del conjunto de la economía gallega, lo que permitió ganar ligeramente peso relativo.

Un tejido empresarial muy atomizado

En 2024 operaban en Galicia 12.018 empresas vinculadas al sector, de las cuales el 83,1% no tienen asalariados o cuentan con menos de tres trabajadores. Apenas el 0,9% supera los 50 empleados, lo que refleja una estructura empresarial altamente atomizada, especialmente en el transporte terrestre.

Por ramas de actividad, el transporte terrestre concentra el 78,9% de las empresas, seguido de las actividades anexas al transporte —donde se incluyen servicios logísticos, almacenamiento y gestión de infraestructuras— con un 8,6%, y las actividades postales y de mensajería (11,9%). El transporte marítimo y aéreo representa una parte mucho más reducida del tejido empresarial.

El auge de la logística transforma el sector

Uno de los cambios estructurales más relevantes de las últimas dos décadas es el crecimiento de las actividades logísticas. En el año 2000 representaban el 29% del valor añadido del sector; en 2023 ya alcanzan el 46%.

Actualmente, el transporte terrestre y las actividades anexas al transporte concentran el 91% del valor añadido generado, consolidándose como las ramas dominantes.

El análisis input-output incluido en el informe identifica precisamente estas dos ramas —transporte terrestre y actividades anexas— como “sectores clave” dentro de la estructura productiva gallega, al destacar tanto por su capacidad de oferta como por su elevada demanda de bienes y servicios de otros sectores.

El informe señala que el sector presenta una productividad por hora trabajada inferior a la media de la economía gallega. Sin embargo, la remuneración por hora asalariada se sitúa ligeramente por encima del promedio autonómico, y la participación de las rentas salariales en el valor añadido es también superior a la media.

Asimismo, el transporte y la logística requieren un mayor volumen de consumos intermedios —combustibles, seguros o servicios contratados— que otras actividades del sector servicios, lo que reduce su capacidad relativa de generar valor por unidad producida.

Concentración en las provincias atlánticas

Desde el punto de vista territorial, el 82,2% del valor añadido del sector se concentra en las provincias atlánticas. A Coruña aporta el 48,3% del total y Pontevedra el 33,9%, con especial peso de las comarcas de A Coruña (24,1% del sector) y Vigo (21%).

En el contexto europeo, Galicia presenta un peso del sector similar al promedio de la Unión Europea (4,3%) y ligeramente superior al de España (3,9%). No obstante, queda lejos de economías como Lituania o Rumanía, donde el transporte y la logística superan el 6% del PIB.

Con estos datos, el IGE confirma la consolidación del transporte y la logística como uno de los pilares estructurales de la economía gallega, en plena transformación hacia actividades de mayor valor añadido vinculadas a la logística y la gestión de infraestructuras.