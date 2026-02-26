Fluidra ganó 176 millones en 2025, un 28% más, y eleva un 8% el dividendo

La empresa catalana Fluidra cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 176 millones de euros, un 28% más que en 2024, ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. La facturación de la multinacional de piscinas fue de 2.184 millones, un 7% interanual más a tipo de cambio constante, "reflejando un crecimiento sostenido del volumen en todas las regiones en un entorno cambiante, la mejora de precios y la contribución de adquisiciones recientes".

El resultado bruto de explotación (ebitda) de Fluidra alcanzó los 501 millones, un 9% más a tipo constante, por el aumento de ventas, según la empresa, que ha asegurado que "sigue invirtiendo en crecimiento". El presidente ejecutivo de la compañía, Eloi Planes, ha explicado que en 2025 volvieron a "demostrar la fortaleza" del negocio, con un crecimiento superior al del mercado y avances en las prioridades estratégicas. "Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia e invertir para reforzar el negocio a largo plazo, al tiempo que continuamos mejorando los retornos", ha añadido Planes.

La empresa ha explicado que la generación de caja "fue sólida", lo que permitió el crecimiento orgánico con compras por valor de 113 millones, y que el apalancamiento se redujo hasta las 2,2 veces.

La empresa ha iniciado un nuevo plan de eficiencia que aspira a generar 120 millones de euros adicionales en productividad y ahorros de costes entre 2026 y 2030.

El consejo de administración de la empresa ha propuesto la distribución de un dividendo de 0,65 euros por acción, un 8% superior al abonado este año, "como reflejo de estos resultados y de su confianza en la evolución del negocio".

El dividendo deberá ser aprobado por la junta general y, si es así, Fluidra abonará un primer pago de 0,32 euros por acción el 14 de julio de 2026 y un segundo pago de 0,33 euros por acción el 10 de diciembre de 2026.

La propuesta implica un 'pay-out' cercano al 50% del beneficio neto ajustado, alineado con la política de dividendos y el marco de asignación de capital de la compañía.

Fluidra ha detallado que los ingresos crecieron en todas las regiones en 2025 respaldados "por una fuerte ejecución, ganancias de cuota de mercado y una demanda resiliente". En concreto, las ventas subieron un 7% a tipo de cambio y perímetro constantes en Norteamérica; un 4% en Europa, y un 7% en el Resto del Mundo. Ha recordado que en 2025 cerró la compra del 27% de Aiper, y las adquisiciones de BAC, Powerplastics y PoolTrackr, además de acordar la compra del 100% de VarioPool.

De cara a 2026, Fluidra ha realizado "unas previsiones positivas", con un incremento de las ventas de entre el 3% y el 7% a tipo de cambio constante. El margen ebitda ajustado será de entre el 23,3% y el 24,3%, y el beneficio neto ajustado por acción aumentará entre un 4% y un 13%.