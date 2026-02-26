Galicia y el Norte de Portugal, de la mano en busca de turistas de EEUU y Canadá

Galicia y la región Oporto-Norte de Portugal van de la mano en busca de nuevos mercados y aspiran a llevar cabo este año su primera acción de internacionalización juntos con la vista puesta en el turismo de EE.UU. y Canadá. Así lo señala en una entrevista con EFE el presidente de Turismo de Oporto y Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, durante la 'BTL-Better Tourism Lisbon Travel Market', la mayor muestra del sector en el país luso.

Pese a admitir que las circunstancias internacionales no son las mejores, Martins subrayó la voluntad de seguir creciendo y de continuar el trabajo con las regiones vecinas a Norte de Portugal, Galicia y Castilla y León, como algo "estratégico" que hay que profundizar. Recordó que con Galicia tienen el llamado 'ClusterTur', que es un conglomerado turístico con profesionales de ambos lados de la frontera para promover una eurorregión turística en mercados internacionales.

"Me gustaría comprometerme aquí y decir que 2026 va a ser el año de la primera internacionalización, de la primera acción internacional de promoción externa de Oporto-Norte y Galicia, vamos a ver si lo logramos, para iniciar también un trabajo cada vez más constante con Castilla y León, juntando también a los compañeros de Turismo Centro de Portugal", señaló.

Entre los mercados que han identificado para internacionalizarse están Canadá y EE.UU., y "allí será probablemente la primera acción", dijo Martins, quien subrayó que juntos, Oporto-Norte de Portugal y Galicia, son "más fuertes" y ante mercados tan grandes como el norteamericano todos ganan al ir de la mano.

Todavía no se ha establecido dónde se celebrará esa primera acción internacional conjunta pero posiblemente será en algún sitio donde haya una conexión aérea directa, como Boston, en el caso de EE.UU., o Montreal o Toronto, en el de Canadá.

El objetivo es atraer a los visitantes interesados no solo en la playa o los paisajes naturales, sino también en el aspecto cultural y religioso, entre otros. Martins recordó que, en el caso de la peregrinación a Santiago de Compostela, el camino que más está creciendo es el que pasa por Portugal.

Otro tipo de turismo que está creciendo es el de negocios, que permite combatir la estacionalidad, ya que se produce desde octubre hasta abril. En ese sentido, Martins afirmó que lo están reforzando y, junto con sus colegas españoles, la apuesta es la llamada 'Meeting Industry', es decir, la industria de reuniones, que es el sector que abarca la organización, promoción y gestión de eventos profesionales, congresos y ferias.

Dentro de esos esfuerzos citó la celebración en noviembre pasado en Oporto de la conferencia de la ICCA (la Asociación internacional de congresos y convenciones, por sus siglas en inglés), el mayor evento del mundo de esta organización, que atrajo a la ciudad lusa más de 1.500 organizadores de grandes eventos y asociaciones.

Noticias relacionadas

Oporto-Norte de Portugal está presente con un estand en la BTL, que abrió sus puertas el miércoles en el recinto ferial de Lisboa, en la zona de Parques das Nações, y se extenderá hasta el 1 de marzo. Martins precisó que han creado un espacio en esta muestra para que tanto el público como los profesionales entiendan que se trata de un destino compuesto por cuatro subdestinos: Oporto, Minho, Douro y Trás-Os-Montes. El objetivo es promover en la BTL desde el enoturismo, al turismo religioso, industrial, náutico, la gastronomía y "muchas cosas más".