Galicia registró 30.560 compraventas de vivienda en 2025, el segundo mayor valor desde 2007

La compraventa de vivienda en Galicia creció en 2025 un 7,6%, por encima de la media española, del 4,4%, aunque también se registró un incremento de los precios del 4,7%. Según los datos del Ilustre Colexio Notarial de Galicia, las 30.560 compraventas realizadas en la comunidad el año pasado representan el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 39.524 operaciones de 2007.

A lo largo de todo el año, el aumento de la compraventa se mantuvo por lo general por encima de la media, y solo registró porcentajes negativos en agosto y noviembre respecto a 2024. Por el contrario, en el conjunto de España se produjo una clara disminución de operaciones en el segundo semestre del año, con caídas interanuales en cuatro de esos seis meses.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron en Galicia un 5% interanual, alcanzando las 21.559 unidades, y las de viviendas unifamiliares experimentaron una subida del 14,2%, hasta sumar 9.002 unidades.

El aumento de precios

En cuanto a los precios, 2025 se cerró en la comunidad autónoma con un coste medio de 1.196 euros por metro cuadrado, un 4,7% más que en 2024. Es el quinto más alto desde 2007, año en que llegó a alcanzar los 1.333 euros por metro cuadrado. En el conjunto de España, el precio medio subió el año pasado un 7,5 % interanual y superó el coste récord alcanzado en 2007.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda aumentaron en Galicia un 17,6% en 2025, frente a un 13,7% de media en el conjunto de España. En total, se realizaron 14.196 operaciones, una cifra anual solo superada por las 18.923 contabilizadas en 2007.

La cuantía media de las hipotecas concedidas en la comunidad gallega el año pasado fue de 132.425 euros, un 10 % más que en 2024. Un 46,5% de las compras de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 51,8% de media estatal.