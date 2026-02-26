La IXP Mel de Galicia renueva su imagen y busca diferenciarse de las mieles importadas a bajo precio

La Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia presentó su nueva identidad visual en un acto que sirvió no solo para renovar su logotipo, sino también para abrir un debate estratégico sobre el presente y el futuro del sector apícola gallego.

Con más de 230 apicultores inscritos, 46 envasadores y cerca de 38.000 colmenas certificadas, la IXP Mel de Galicia es la denominación apícola más relevante de España y concentra el 58% de la miel certificada del país. En 2025 alcanzó su máximo histórico de producción, con 369.743 kilos de miel certificados y un valor económico de 3,3 millones de euros, un 54% más que en 2021.

Durante la presentación, la presidenta del Consello Regulador, Esther Ordóñez, subrayó que el cambio “non só é estético, é a nosa aposta por construír un relato común atractivo e que acompañe o mel desde a colmea ata as nosas casas, ata o consumidor final”. La nueva imagen busca responder a los desafíos actuales del sector, especialmente en el ámbito de la comercialización y la diferenciación frente a mieles importadas a bajo precio.

Crecimiento con sombras

Las cifras reflejan un avance significativo en producción y valorización, así como un aumento del 21% en el número de envasadores desde 2021. Sin embargo, la evolución no está exenta de dificultades. En los últimos cinco años se han perdido 54 apicultores y 10.500 colmenas certificadas, en un contexto de concentración del sector y dificultades para el relevo generacional.

Ordóñez reconoció que el sector afronta múltiples amenazas: “Temos a velutina, temos a varroa, temos o cambio climático, que nos está cambiando as floracións e a produción de mel, e temos tamén meles importados a baixo prezo”. Ante esta situación, defendió la necesidad de un plan estratégico que refuerce la comercialización y consolide la marca en nuevos mercados.

Uno de los datos que más preocupa al Consello Regulador es que solo el 80% de la miel certificada llega al consumidor con la contraetiqueta visible, lo que implica que un 20% pierde su valor diferencial en el proceso de comercialización.

Una marca con identidad

El nuevo logotipo integra la figura de una abeja en la propia tipografía, formando la letra “G” de Galicia, en una fusión que busca transmitir naturalidad, territorio y movimiento. La paleta cromática gira en torno a un marrón cálido que evoca la miel y la tierra, acompañado de tonos pastel que permiten adaptar la marca a distintos soportes y públicos.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó el valor simbólico y estratégico del nuevo sello. “Esta etiqueta é a garantía de trazabilidade, é garantía de orixe, é garantía de apoio aos produtores que están sostendo o territorio”, afirmó, subrayando la importancia de que el consumidor identifique la contraetiqueta como sinónimo de calidad y compromiso con el rural gallego.

Desde la Xunta se recordó que el apoyo al sector se articula a través de una línea anual de ayudas de 1,4 millones de euros para apicultores, así como actuaciones específicas para combatir amenazas como la velutina, además de acciones de promoción en mercados dentro y fuera de Galicia.

Competencia global y reto nacional

En la presentación de la nueva imagen de Mel de Galicia participaron también José María Seijo, presidente de la Agrupación Apícola de Galicia; María del Carmen Puga, de la Asociación Galega de Apicultura; José Luis González, apicultor y productor de González Carballal, y Javier Carreira, apicultor y productor de O Poder das Flores, que lamentaron que el sector conviva en los lineales de los supermercados con mieles importadas que compiten principalmente en precio. Aunque los representantes apícolas consideran que el consumidor gallego distingue claramente la calidad del producto local, el gran reto es consolidar ese reconocimiento en el conjunto del mercado nacional.

En este sentido, los responsables del sector coincidieron en la necesidad de reforzar la unidad entre productores, asociaciones y el Consello Regulador para ganar fuerza comercial y trasladar un mensaje común. La nueva imagen pretende simbolizar ese dinamismo y esa voluntad de evolución tras más de tres décadas con la misma contraetiqueta.

Ordóñez insistió en que la certificación es una herramienta clave para el futuro: “Solo con un vistazo no lineal temos garantía de orixe e calidade diferenciada”. Además, recordó el papel esencial de las abejas en la polinización y el mantenimiento del ecosistema, un valor añadido que no siempre se tiene en cuenta en el debate sobre precios.

El acto culminó con un showcooking a cargo de Pedro 'O Lalo', de Lemur Cocina en brasas; Begoña Vázquez, de Regueiro da Cova y cocinera en el programa de TVG A voltas co prato, y Sonia García, bartender gallega especializada, así como con una degustación a base de productos gallegos certificados.