AddVenture 2026: el programa de la UDC y USC que impulsa el emprendimiento con Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta clave para quienes quieren emprender en un entorno cada vez más digitalizado. Con este objetivo, los Consellos Sociales de la Universidade da Coruña (UDC) y de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han puesto en marcha AddVenture 2026, la cuarta edición de su programa universitario de emprendimiento e innovación, que ya ha abierto el plazo de inscripción.

El programa busca ayudar a personas emprendedoras a transformar una idea en un proyecto empresarial real mediante formación práctica y acompañamiento especializado. Basado en la metodología learning by doing —aprender haciendo—, AddVenture combina formación, mentoría y networking para avanzar en el desarrollo de modelos de negocio sostenibles y adaptados al contexto tecnológico actual.

La iniciativa está impulsada por los Consellos Sociales de ambas universidades gallegas con la colaboración de TeamLabs, laboratorio de aprendizaje en emprendimiento vinculado a la Mondragon Unibertsitatea, referente internacional en metodologías de innovación empresarial.

El programa, gratuito y certificado, tendrá una duración de tres meses y 265 horas de formación, que se desarrollarán mediante sesiones online y encuentros presenciales orientados al aprendizaje práctico y al contacto directo con expertos del ecosistema emprendedor. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de abril a través de la web oficial del proyecto.

Convertir ideas en negocios reales

AddVenture 2026 está dirigido a graduados, profesionales, autónomos, investigadores y pequeñas empresas, tanto de Galicia como del resto de España, que quieran impulsar o redefinir un proyecto empresarial con apoyo especializado.

En esta edición se priorizarán iniciativas vinculadas a ámbitos estratégicos como Ingeniería y Tecnologías Digitales, Salud y Bienestar, Sostenibilidad y Economía Circular, Turismo Inteligente, Humanidades Digitales, Innovación Social o el emprendimiento científico, orientado a trasladar resultados de investigación al mercado.

Más tecnología y formación financiera

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un enfoque tecnológico transversal reforzado mediante un ciclo de masterclass tecnológicas, centradas en cuestiones como el emprendimiento con impacto, el uso de la IA aplicada a la investigación con usuarios o la detección de sesgos en sistemas de Inteligencia Artificial.

Además, el programa suma un nuevo módulo de Finanzas Avanzadas, orientado a mejorar la planificación económica de los proyectos mediante la construcción de escenarios financieros y métricas de crecimiento.

Taller para crear prototipos con IA sin programar

Como acción formativa destacada, AddVenture incluirá un taller presencial en el Centro de Investigación en TIC (CITIC) de la UDC, donde las personas participantes podrán crear demos o prototipos de negocio utilizando Inteligencia Artificial mediante lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos previos en programación.

El taller contará con un máximo de 45 plazas y será impartido por los expertos Daniel Alías y Álvaro Sánchez, abordando herramientas de prompting, automatización y buenas prácticas de seguridad digital, con el objetivo de reducir costes en las fases iniciales de desarrollo empresarial.

Un programa consolidado en Galicia

El equipo docente estará formado mayoritariamente por profesionales vinculados a TeamLabs, cuya metodología —aplicada también en el grado universitario LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación)— apuesta por el aprendizaje basado en proyectos reales, el trabajo en equipo y el desarrollo de competencias emprendedoras.

Desde su creación, AddVenture ha formado a más de 75 personas emprendedoras y ha impulsado más de 30 proyectos, consolidándose como uno de los programas universitarios de referencia para el emprendimiento en Galicia. Con su edición de 2026, el programa refuerza su apuesta por la tecnología y la Inteligencia Artificial como motores de innovación empresarial.